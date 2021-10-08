Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye tepki! Metro simgesi, İETT ve taksi sorunu, UKOME...





İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



İSTANBUL'DA METRO PROJELERİ

Türkiye genelinde 812 kilometre raylı sistem uzunluğu var. 185 kilometrelik şehir içi raylı sistemin yapımı devam ediyor. İstanbul gibi yerlerde bu projeleri hızlı geliştirmemiz gerekiyor. Belediye değişmesine rağmen hiçbir adım atılmadı, tam tersi projeler daha çok hızlandı. Sizin 5-10-20 yıllık planlarınızın olması lazım. 1994 yılında İstanbul'da sadece 1 milyon araç vardı. Ama trafik sıkışıklığı şu andan daha fazlaydı. İstanbul'a çok ciddi yatırımlar yapıldı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu zamanlardan itibaren... Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü önemli projeler. Bunlar hep devlet aklının ürünü.