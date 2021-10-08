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    • 08.10.2021 22:30
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye tepki! Metro simgesi, İETT ve taksi sorunu, UKOME...

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen algı operasyonlarına dayalı çalıştığını belirtti. İstanbul'daki metro simgesi polemiğine ilişkin konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Kimin ne yaptığı belli olmalı. Bir harfe takılmamak lazım" dedi. İETT otobüsü ve taksi sorunuyla ilgili değerlendirmeler de yapan Karaismailoğlu, "Raflardaki projeleri çıkarıp uygulamalılar. Eğitimli çalışanlar olması gerekiyor. UKOME'den bin taksi kararı alındı, uygulanmalı. UKOME'yi kimse siyasetine alet etmemeli" şeklinde konuştu.

    Bakan Karaismailoğlu’ndan CHP’li İBB’ye tepki

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.


    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tamamen algı operasyonları ile çalıştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, kimin ne yaptığının belli olması için İstanbul'da metro istasyonlarının simgesinin 'U' olduğunu ifade etti.



    İstanbul'daki taksi sorununa ilşkin de değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, İBB'nin onca sorun karşısında hiçbir şey yapmadığı belirterek, "Onca soruna hiçbir şey yapmayacaksınız; sadece taksi sayısına takılıyorsunuz. UKOME, tamamen uzmanlık gerektiren bir kurumdur. Böyle bir teknik kurumu bile kötü projelerine alet etmeye çalışıyorlar. UKOME'den bin taksi kararı alındı, uygulanmalı. UKOME'yi kimse siyasetine alet etmemeli. Aplikasyonların ve dijitalleşmenin sınırsız uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



    İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    İSTANBUL'DA METRO PROJELERİ
    Türkiye genelinde 812 kilometre raylı sistem uzunluğu var. 185 kilometrelik şehir içi raylı sistemin yapımı devam ediyor. İstanbul gibi yerlerde bu projeleri hızlı geliştirmemiz gerekiyor. Belediye değişmesine rağmen hiçbir adım atılmadı, tam tersi projeler daha çok hızlandı. Sizin 5-10-20 yıllık planlarınızın olması lazım. 1994 yılında İstanbul'da sadece 1 milyon araç vardı. Ama trafik sıkışıklığı şu andan daha fazlaydı. İstanbul'a çok ciddi yatırımlar yapıldı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu zamanlardan itibaren... Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü önemli projeler. Bunlar hep devlet aklının ürünü.



        "GÜVENLİ TOPLU TAŞIMA YAPMAK ZORUNDASINIZ"
        Devlet aklıyla planladığınızda böyle akıllı projeler yapabiliyorsunuz. Demek istediğim, vatandaşımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmemiz gerekiyor. Güvenli, konforlu bir toplu taşıma tahsis etmek zorundasınız. Öncelikle toplu taşımaya yatırım yapıp trafiği yönetmelisiniz.

        CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ
        Karşı taraf tamamen algı operasyonuna yönelik çalışıyor. O yüzden kimin ne yaptığı belli olmalı. Bir harfe takılmamak lazım.

        İSTANBUL'DA İETT OTOBÜSÜ SORUNU
        Otobüs filonuzu yenilemek zorundasınız. Raflardaki projeleri çıkarıp uygulamalılar. Eğitimli çalışanlar olması gerekiyor. Kaliteli bir hizmet verilmesi gerekiyor. Dünyada olmadığı kadar servis ulaşımı var İstanbul'da. Bunların denetlenmesi gerekiyor. 17 bin 300 tane taksi var. Onca soruna hiçbir şey yapmayacaksınız; sadece taksi sayısına takılıyorsunuz.



        UKOME, tamamen uzmanlık gerektiren bir kurumdur. Böyle bir teknik kurumu bile kötü projelerine alet etmeye çalışıyorlar. UKOME'den bin taksi kararı alındı, uygulanmalı. UKOME'yi kimse siyasetine alet etmemeli. Aplikasyonların ve dijitalleşmenin sınırsız uygulanması gerekiyor.
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