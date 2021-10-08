Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye tepki! Metro simgesi, İETT ve taksi sorunu, UKOME...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tamamen algı operasyonları ile çalıştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, kimin ne yaptığının belli olması için İstanbul'da metro istasyonlarının simgesinin 'U' olduğunu ifade etti.
İstanbul'daki taksi sorununa ilşkin de değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, İBB'nin onca sorun karşısında hiçbir şey yapmadığı belirterek, "Onca soruna hiçbir şey yapmayacaksınız; sadece taksi sayısına takılıyorsunuz. UKOME, tamamen uzmanlık gerektiren bir kurumdur. Böyle bir teknik kurumu bile kötü projelerine alet etmeye çalışıyorlar. UKOME'den bin taksi kararı alındı, uygulanmalı. UKOME'yi kimse siyasetine alet etmemeli. Aplikasyonların ve dijitalleşmenin sınırsız uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
İSTANBUL'DA METRO PROJELERİ
Türkiye genelinde 812 kilometre raylı sistem uzunluğu var. 185 kilometrelik şehir içi raylı sistemin yapımı devam ediyor. İstanbul gibi yerlerde bu projeleri hızlı geliştirmemiz gerekiyor. Belediye değişmesine rağmen hiçbir adım atılmadı, tam tersi projeler daha çok hızlandı. Sizin 5-10-20 yıllık planlarınızın olması lazım. 1994 yılında İstanbul'da sadece 1 milyon araç vardı. Ama trafik sıkışıklığı şu andan daha fazlaydı. İstanbul'a çok ciddi yatırımlar yapıldı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu zamanlardan itibaren... Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü önemli projeler. Bunlar hep devlet aklının ürünü.