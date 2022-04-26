İBB'nin iştirak şirketleri üzerinden nasıl hortumlandığı belgelendi! 1 milyarlık ihale ve görülmemiş kıyak soruşturması!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür A.Ş üzerinden seçimlerde kendisine sponsor olan aileler ile kolladığı Subaşı ailesine reklam panolarının ihalelerini mektupla davet yöntemiyle adrese teslim verdi. 1 milyar 19 milyonluk ihaleleri 2019 yılında seçimin hemen ardından kurulan şirketlere usulsüz vermekle yetinmeyen İmamoğlu, herhangi bir mücbir sebep olmaksızın ve gerekçesiz olarak şirketlerden belediye kasasına girecek paraya şirketin birinde yüzde 40, diğerinde de yüzde 20 indirim yaptı. Reklam panolarının ölçüleriyle de oynayan şirketlere verilen adrese teslim ihalelerle birlikte 293 milyonluk kamu zararı ortaya çıkarken bu yandaş şirketlere kıyak olarak yansıdı. 1 milyarlık ihaleyle ilgili soruşturmanın bütün detaylarına ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre İBB'nin bunlarla da kalmayıp "Büyükşehir Çalışıyor" isimli twitter hesabından "İBB reklam alanlarını artık kendi işletecek! İBB'nin 2000 raket pano ile 400 megalight panonun 10 yıl işletilmesi ihalesini Kültür A.Ş. kazandı. İhale konusu reklam alanları bu şekilde İBB tarafından işletilmiş olacak, belediye reklam gelirinden azami oranda faydalanacak" denilerek vatandaşın da kandırıldığı ortaya çıktı.
PES DEDİRTEN YOLSUZLUK
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mektupla yaptığı adrese teslim ihalelerdeki yolsuzluklar bu kadarına pes dedirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki raylı sistem istasyonları, otoparklar, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının mevzuata aykırı olarak, belediye iştiraki "Kültür A.Ş." aracı kılınarak belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğluna ait "BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş." ile Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Subaşı ailesine ait "Panoffect Medya A.Ş." ve Hüseyin Seçkin'e ait "Urban Media A.Ş." adlı şirketlere verildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı inceleme de bu iddiaları doğruladı.
DAVET USÜLÜ İHALE
İBB, raylı sistem istasyonları, otoparklar, üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının ihalesini 1 milyar 19 milyon ile Kültür A.Ş.'ye verdi. Söz konusu ihaleler 7 kısma bölünerek "mektupla davet usulü" ile ihaleye katılma yeterliği ve koşullarına sahip olmayan 3 özel şirkete dağıtıldı.