İBB'nin iştirak şirketleri üzerinden nasıl hortumlandığı belgelendi! 1 milyarlık ihale ve görülmemiş kıyak soruşturması!

YANDAŞLARA MİLYARLIK İHALE

Seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan "BVA Reklam A.Ş." adlı şirkete belediye iştiraki Kültür A.Ş. tarafından toplam 395 milyon 100 bin lira tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi. 2019 yerel seçimlerinden sonra Hüseyin Seçkin tarafından kurulan "Urban Media A.Ş." adlı şirkete de yine Kültür A.Ş. tarafından toplam 239 milyon 639 bin liraya "reklam alanları" işletme ihalesi verildi. Yine yerel seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Eyüp ve Gülşah Subaşı ailesinin oğlu Onur Buğra Subaşı tarafından kurulan "Panoffect Medya A.Ş." adlı şirkete de 384 milyon 857 bin lira tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

İHALEYİ ALMA ŞARTI TAŞIMIYORLAR

Belediyece yapılan ilk ihaleler ile Kültür A.Ş. tarafından yapılan alt ihalelerin, sözleşme ve konularının bire bir aynı olduğu ancak verilen şirketlerin yeterlik şartı olarak aranan şartları da taşımadığı belirlendi. Şirketlerde en az 3 yıldır faaliyette bulunma, en az 5 ila 40 milyon lira sermaye, son 5 yıl içerisinde toplam 40 ila 100 milyon lira üzerinde ciro ve 20 ila 40 milyon lira tutarında iş deneyim belgesine sahip olma şartlarının aranmadığı, piyasada yetkinliği bilinen şirketlerin ihalelere davet edilmediği ortaya çıktı.