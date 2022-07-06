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    • Güncel
    • 06.07.2022 15:20
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    • 06.07.2022 15:40
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    Beltur'da vatandaşı isyan ettiren fiyat: Simit 9 TL'den satılıyor

    İBB'ye bağlı Beltur'da son dönemde yaşanan fiyat artışları tepkiye neden oluyor. Vatandaşlar gün içerisinde dinlenmek, çay, kahve içerek, atıştırmalık yiyeceklerle karnı doyurmak için oturduğu Beltur'a artık uğramıyor. İmamoğlu'nun simitin ekmekten daha ucuzasatıldığı açıklamasına karşın, Beltur'da simitin 9 liradan satılması vatandaşı adeta isyan ettirdi.

    Beltur’da 9 liralık ’simit’ isyanı

    Beltur'daki fahiş fiyatlar vatandaşın tepkisini çekiyor. Kısa molalar için oturup dinlenme yeri olarak seçilen Beltur'da üst üste gelen zamlar fiyatlar tavan seviyesine yaklaştı. Simidin 9 lira, tavuk dürümün 65 liradan satıldığı Beltur'dan vatandaşların ayağı kesildi.

    İMAMOĞLU'NUN SİMİT ÇELİŞKİSİ
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin CHP'ye geçtiği dönemden itibaren yapılan zamlarla Beltur'daki en ucuz yiyecek ve içecekler bile yanına yaklaşılamaz noktaya geldi. Simit 9 liradan satılması ise başkan İmamoğlu'nun önceki açıklamalarıyla çelişti.

    KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTURDU
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, attığı bir twette halk ekmeğinin, simitten daha ucuza satıldığını söylemişti. Ancak yine İBB'ye ait olan Beltur'da simidin 9 liradan satılması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

    İSTANBULLULAR TEPKİ GÖSTERDİ
    Konuyla ilgili sorularını vatandaşlara yönelten A Haber serzeniş dolu cevaplar aldı:
    - Bir simit Türkiye'de 9 liraya yiyebiliyorsak belediye tarafından buna izin veriliyorsa vatandaşımızın bunu iyi düşünmesi lazım.
    - 9 lira biraz yüksek geliyor.
    - Maalesef Ekrem İmamoğlu'nun söylediği ile yaptığı birbirini tutmuyor.
    - Korkunç pahalı 9 lira çok pahalı.
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