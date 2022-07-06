Beltur'da vatandaşı isyan ettiren fiyat: Simit 9 TL'den satılıyor

İSTANBULLULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili sorularını vatandaşlara yönelten A Haber serzeniş dolu cevaplar aldı:

- Bir simit Türkiye'de 9 liraya yiyebiliyorsak belediye tarafından buna izin veriliyorsa vatandaşımızın bunu iyi düşünmesi lazım.

- 9 lira biraz yüksek geliyor.

- Maalesef Ekrem İmamoğlu'nun söylediği ile yaptığı birbirini tutmuyor.

- Korkunç pahalı 9 lira çok pahalı.