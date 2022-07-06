Beltur'da vatandaşı isyan ettiren fiyat: Simit 9 TL'den satılıyor

Beltur'daki fahiş fiyatlar vatandaşın tepkisini çekiyor. Kısa molalar için oturup dinlenme yeri olarak seçilen Beltur'da üst üste gelen zamlar fiyatlar tavan seviyesine yaklaştı. Simidin 9 lira, tavuk dürümün 65 liradan satıldığı Beltur'dan vatandaşların ayağı kesildi.
İMAMOĞLU'NUN SİMİT ÇELİŞKİSİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin CHP'ye geçtiği dönemden itibaren yapılan zamlarla Beltur'daki en ucuz yiyecek ve içecekler bile yanına yaklaşılamaz noktaya geldi. Simit 9 liradan satılması ise başkan İmamoğlu'nun önceki açıklamalarıyla çelişti.
KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTURDU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, attığı bir twette halk ekmeğinin, simitten daha ucuza satıldığını söylemişti. Ancak yine İBB'ye ait olan Beltur'da simidin 9 liradan satılması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.
İSTANBULLULAR TEPKİ GÖSTERDİ
Konuyla ilgili sorularını vatandaşlara yönelten A Haber serzeniş dolu cevaplar aldı:
- Bir simit Türkiye'de 9 liraya yiyebiliyorsak belediye tarafından buna izin veriliyorsa vatandaşımızın bunu iyi düşünmesi lazım.
- 9 lira biraz yüksek geliyor.
- Maalesef Ekrem İmamoğlu'nun söylediği ile yaptığı birbirini tutmuyor.
- Korkunç pahalı 9 lira çok pahalı.