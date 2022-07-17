Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz'da yapacağı İran ziyaretine dünya gözünü çevirdi

Dünya nabzı Tahran'da attı. Başkan Erdoğan'ın, 19 Temmuz'da İran'a yapacağı günü birlik ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geleceği açıklandı.

Ortadoğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen süreçte kritik konuların görüşüleceği vurgulandı. Öyle ki görüşmenin ana gündeminde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası terörle mücadele operasyonu, Suriyeli sığınmacıların güvenli geri dönüşü olacak.

Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel etkileri ele alınacak. Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM yetkilileri, "tahıl koridoru" için İstanbul'da bir araya gelmişti. Toplantıdan İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi hususlarda mutabakat sağlanmıştı.

BETÜL USTA

SAMP-T VURGUSU

Başkan Erdoğan, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan, SAMP-T savunma sistemi konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami işbirliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek olduğunu ifade etti.