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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri ele alındı.

    Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami işbirliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

    Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul'da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi'nden idare edilmesi kararına varıldığına değinen Başkan Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında görüşme
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