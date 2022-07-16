Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğinde yeni durak İran! 3'lü zirvede masada hangi konular olacak?

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TALEPLERİ VAR

Ama aynı zamanda Körfez ülkelerinin ABD ile iş birliği içerisinde olması, tüm bunların karşısında ise İran'ın ABD ambargosu altında kalması. İşte bu yüzden İran için Türkiye oldukça önemli. Ve Türkiye İran'a gerçekleştiriyor olduğu ziyaretinde bu kozunu da kullanacak gibi görünüyor. Çünkü Türkiye'nin de oldukça önemli talepleri söz konusu.

Bir de Rusya açısından bakalım bu ziyarete. Biliyorsunuz, 24 Şubat'tan bu yana bir savaş hali söz konusu ve Putin zorunlu haller dışında ülkesinden ayrılan bir lider olmadı. İşte bu da 2'nci ziyareti olacak yurt dışına. O da geldikten sonra önemli kararların ve görüşmelerin yaşanması bekleniyor.

Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemek istediği operasyon. Türkiye aslında kararını aldı, bu operasyonu gerçekleştirecek. Ama o operasyonu gerçekleştiği takdirde kendisi için güvenlik endişeleri olduğunu söyleyen bir ülke var. Ve Türkiye'nin bu operasyonu gerçekleştirmesine de pek sıcak bakmıyor. İşte o ülke İran.