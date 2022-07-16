CHP'li Engin Özkoç skandallarına devam ediyor! '15 Temmuz' yalanını sürdürüp tehdide başladı

Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç '15 Temmuz' üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı sürdürerek tehdit içeren paylaşımlar yaptı.
ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL PAYLAŞIM
FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç, dün 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı.
15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanından elini kolunu sallayıp çıktıktan sonra Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içerek FETÖ'cü kalkışmayı televizyondan takip ettiği bilinirken Özkoç gerçekleri çarpıttı.
Özkoç, "Recep Tayyip Erdoğan, 15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" şeklinde skandal bir paylaşım yaptı.
SKANDALI BUGÜN DE SÜRDÜRDÜ
Özkoç dün yaptığı skandal paylaşım sonrası tepkilerin hedefi olurken yeni bir paylaşım yaparak aynı yalanı bugün de sürdürdü ve tehditler savurdu.
Twitter üzerinden yeni paylaşımlar yapan Özkoç, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak telefonun arkasına saklandığını ve milleti sokağa döktüğünü iddia ederek algı operasyonuna soyundu.
TEPKİ GÖSTERENLERİ FETÖ'CÜ İLAN ETTİ
Özkoç rezilliği daha da ileri götürerek kendisini hedef alanları FETÖ'cü ilan etti ve tehditler savurdu.
Özkoç şu skandal paylaşımları yaptı;
"Dünden beri nerede FETÖ tedrisatından geçmiş, bostana korkuluk bile olamayacak yalaka var aklımla sözde dalga geçiyor. Yalakalar, bu akıl vatanını, milletini düşünen akıldır sizin algılama kapasiteniz yetmez. O sözleri yüzüme söyleyin. KORKAKLAR! CHP AKLINA YENİLECEKSİNİZ!