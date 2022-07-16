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    • 16.07.2022 13:06
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    • 16.07.2022 13:23
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    CHP'li Engin Özkoç skandallarına devam ediyor! '15 Temmuz' yalanını sürdürüp tehdide başladı

    Engin Özkoç 15 Temmuz üzerinden skandal paylaşımlar yapmaya devam ediyor. FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan ve gerçekleri çarpıtan Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbeyi kahve içerek televizyondan takip etmesine rağmen, "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı." dedi. skandal açıklamaları tepki çeken Özkoç aynı yalanı bugün de sürdürerek tehditler savurdu.

    takvim.com.tr
    Kontrollü Engin!

    Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç '15 Temmuz' üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı sürdürerek tehdit içeren paylaşımlar yaptı.

    ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL PAYLAŞIM
    FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç, dün 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı.

    15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanından elini kolunu sallayıp çıktıktan sonra Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içerek FETÖ'cü kalkışmayı televizyondan takip ettiği bilinirken Özkoç gerçekleri çarpıttı.

    Özkoç, "Recep Tayyip Erdoğan, 15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" şeklinde skandal bir paylaşım yaptı.

    SKANDALI BUGÜN DE SÜRDÜRDÜ
    Özkoç dün yaptığı skandal paylaşım sonrası tepkilerin hedefi olurken yeni bir paylaşım yaparak aynı yalanı bugün de sürdürdü ve tehditler savurdu.

    Twitter üzerinden yeni paylaşımlar yapan Özkoç, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak telefonun arkasına saklandığını ve milleti sokağa döktüğünü iddia ederek algı operasyonuna soyundu.

    TEPKİ GÖSTERENLERİ FETÖ'CÜ İLAN ETTİ
    Özkoç rezilliği daha da ileri götürerek kendisini hedef alanları FETÖ'cü ilan etti ve tehditler savurdu.

    Özkoç şu skandal paylaşımları yaptı;

    "Dünden beri nerede FETÖ tedrisatından geçmiş, bostana korkuluk bile olamayacak yalaka var aklımla sözde dalga geçiyor. Yalakalar, bu akıl vatanını, milletini düşünen akıldır sizin algılama kapasiteniz yetmez. O sözleri yüzüme söyleyin. KORKAKLAR! CHP AKLINA YENİLECEKSİNİZ!

        CHP'de kişiler değil, ilkeler ve Atatürk'ün hedefleri yol göstericidir. Makamların tüm emanetçileri Atatürk'ün izinden giden birer görevi ifa ederler. Sizin yalanlarınız bana vız gelir tırıs gider. Ancak trollerde dâhil hepinizi not ediyorum. GÜNÜ GELDİĞİNDE HESAPLAŞACAĞIZ!"

        15 TEMMUZ'DA KİM SAKLANDI KİM MEYDANLARA İNDİ?
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na indi.

        Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu peşinen söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip etti.

        "DARBE OLURSA TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ AMA...
        15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki tankların arasından geçerek havalimanını terk etti.

        TELEVİZYON KARŞISINA GEÇİP KAHVE YUDUMLADI
        Direnişe gölge düşürmek ve FETÖ'yü aklamak için kontrollü darbe yalanını uyduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe saatlerinde istanbul havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te bekledi sonra da çıkış yaparak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek gelişmeleri takip etti.

        "YÜRÜYEREK GEÇTİM GİTTİM"
        Geçtiğimiz yıl o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullandı.

        ÖZKOÇ'UN FETÖ İLE TEMASLARI
        15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nü aklamak için 'kontrollü darbe' söylentilerini ortaya atan CHP'li isimlerin FETÖ ile olan temaslarını kanıtlayan belge ve görüntüler sık sık haberlerimizde yer aldı.

        ÖZKOÇ'UN FETÖ GECESİNDE GÖRÜNTÜLERİ VAR
        "FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?"         diye ortalarda dolaşan CHP'nin 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte de FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında olduğu biliniyor. FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ organizasyonlarından görüntüleri ortaya çıkmıştı.

            CHP'Lİ KÜÇÜK SAHNEYE ÇIKTI ÖZKOÇ ÇEKİME BAŞLADI
            CHP'li Engin Özkoç ve Sedef Küçük'ün Washington'da FETÖ kuruluşu olan Türk Amerikan Birliği toplantısına katıldığı görüldü.

            Görüntülerde FETÖ'nün ABD İmamı Faruk Taban'ın sahneden inerken CHP'li Sedef Küçük sahneye çıkıyor ve Engin Özkoç ile birlikte geldiklerini söylüyor.

            Engin Özkoç ise o sıra sahnede telefon kamerası ile çekime başladığı görülüyor.

            'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI ARAŞTIRILSIN' ÖNERGESİ İLE HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTI
            CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi vermişti. Ancak ABD'de çekilen görüntüler FETÖ-CHP gerçeğini ortaya çıkarmıştı.

            CHP'li Özkoç ve FETÖ imamı Mahmut Yeter yan yana görüntülenmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "korkma" diye seslenerek yanına çağırdığı kişi firari FETÖ imamı Mahmut Yeter.

                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etmişti.

                Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan ve Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, CHP'nin arşivlerinde yer alıyordu.

                FETÖ İMAMLARI İLE YAN YANA

                EnginÖzkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.

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                Haberler Güncel CHP'li Engin Özkoç skandallarına devam ediyor! '15 Temmuz' yalanını sürdürüp tehdide başladı
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