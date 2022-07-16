Mankurtluk mu çakallık mı? CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ’cü darbe üzerinden giriştiği ’kahramanlık’ oyunu...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı.

15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Havalimanından elini kolunu sallayıp çıktıktan sonra Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içerek FETÖ'cü kalkışmayı televizyondan takip ettiği bilinirken Özkoç gerçekleri çarpıttı.

Özkoç milletin aklıyla dalga geçer gibi, "Recep Tayyip Erdoğan, 15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" dedi.

Takvim.com.tr'nin Özkoç'un bu skandal paylaşımını haberlerştirmesinin ardından Özkoç tepkilerin hedefi oldu.

Peki FETÖ'cü kalkışmaya her fırsatta 'tiyatro' ve 'kontrollü darbe' diyen CHP'nin şimdi milletin aklıyla dalga geçer gibi 'kahramanlık' pozu kesmesi ne anlama geliyor?

Meseleyi köşesine taşıyan Sabah Yazarı Salih Tuna çok çarpıcı noktalara dikkat çekti.

İşte Salih Tuna'nın o yazısı;

Küresel sistem yandaşı figüran muhalifler, 1 dolarlık orostopol kriptoların çatallı dilleri öncülüğünde ilk günden itibaren "bozgunculuk" yapmaktan geri durmadılar.

Kâh "kontrollü darbe" dediler, kâh "tiyatro".

Sonra da, "Zavallı erleri dövdüler, köprüden aşağı attılar. Askerlerin ne günahı vardı..." dediler.

Mahut algıyı damarına zerk edemediklerine de "15 Temmuz'da asıl biz direndik" şeklinde yeni bir "damar" açmayı denediler.

Mankurtların, "Hani zavallı askerleri onlar dövmüştü?" yollu sormayacağını biliyorlardı.

Bunların Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Erdoğan'ın 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp kendisi saklanırken, Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin "direndiğini" gündüz gözüyle söylemişti.

Doğrusunu isterseniz...

"Tiyatro" tesmiye ettiklerine "direndiklerini" iddia etmeleri ne kadar "çakal" olduklarını mı gösteriyor, yoksa üzerinde çalıştıkları sosyolojinin mankurtluk düzeyini mi, bilemiyorum.

Benim bildiğim şudur: 15 Temmuz gecesindeki ATM kuyrukları ve liderlerinin darbeyi televizyondan canlı izlediği gerçeği gözlerine sokulduğunda anında FETÖ ile tandem oynamaya başlıyorlar.

FETÖ'nün umudu haline geldikleri yüzlerine vurulunca da arşiv fareliğine soyunmayı marifet sanıyorlar.

Kendilerini ele veriyorlar, haberleri yok!

Kaç kez söyledim, unuttum: "Biri sana yanlış yoldasın dediğinde, 'Sen de vaktiyle yanlış yoldaydın!' karşılığını vermekle, yanlış yolda olduğunu itiraf etmekle kalmıyorsun, aynı zamanda, muhatabının da artık doğru yolda olduğunu ikrar ediyorsun demektir."

15 Temmuz direnişine karşı çıkan Ehl-i Salib'in çocukları için tarihimizde hiçbir destan yoktur, Sevr gibi zilletlere düçar olmak vardır sadece.

Haliyle, düçar oldukları zillete yakışır şekilde hareket ederek, her bünyeye uygun lakırdılar eşliğinde 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceklerdir.