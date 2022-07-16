Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babasından duygulandıran sözler

Yılmaz'ın adı Şanlıurfa, Malatya, Hatay, Kırklareli, Adana, Ağrı, Burdur, Eskişehir ve Batman'daki çeşitli okullarda kütüphanelere, bilim sınıfı, okuma salonu ve atölyelere verildi.

Şehidin ismi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulunda da yaşatılıyor.

Tunceli Valiliği tarafından Necmettin Yılmaz adına yaptırılan gezici anaokulu ise hizmete devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Harmancık köyünde kurulan Doğu Karadeniz'in ilk İş Geliştirme Merkezine, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi adı verildi.

Öğrencilerine yaz tatili için veda ederken, "Çok çalışın" nasihatinde bulunan şehit öğretmen anısına çeşitli illerde hatıra ormanı oluşturuldu, kan bağışı kampanyasının yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye yardımı ve kermes gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.