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    • 15.07.2022 18:37
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    • 15.07.2022 18:37
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    Başkan Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

    AA
    Başkan Erdoğan İlham Aliyev’le görüştü

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına tebriklerini iletti.

    15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gaziliğe ulaşanlara afiyet dileyen Aliyev, FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi.

    Başkan Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti.

    Başkan Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.

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