Foto muhabirlerinin gözüyle 15 Temmuz... O gece köprüde neler oldu? Sigaralı adam, dubalı amca...
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmedi. 251 vatan evladının şehit olduğu o geceyi SABAH Gazetesi foto muhabirleri Uğur Yıldırım ve Murat Şengül, anbean takip etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, mermilerin altında ölüm pahasına görev yaptı. İşte foto muhabirlerinin gözünden o gece köprüde yaşananlar...
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmedi. 251 vatan evladının şehit olduğu o geceyi SABAH Gazetesi foto muhabirleri Uğur Yıldırım ve Murat Şengül, anbean takip etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, mermilerin altında ölüm pahasına görev yaptı. İşte foto muhabirlerinin gözünden o gece köprüde yaşananlar...
Uğur Yıldırım'ın o geceden fotoğrafları ve yaşadıkları...
Fettullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişi şehit edildi. Köprüyü kapatan darbeci askerler 8 saat 23 dakika boyunca köprü üzerinde ölüm saçtı. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan o kanlı gecede vatandaşlarla birlikte köprüdeydim, yanımdaki birçok kişi vuruldu, şehit edildi.
15 Temmuz 21:52'de başlayan olaylar 16 Temmuz 06:15'te darbeci askerlerin teslim olmasıyla son bulmuştu. Öfke ve zafer çığlıkları arasında vatandaşlar tankların üzerinde Türk bayrakları sallayarak darbe girişimine dur demenin sevincini yaşıyordu.
İNSANLAR AKIN AKIN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
15 Temmuz 2016 Cuma günü mesai çıkışı eve döndüm. Uzun yıllar Ankara'da çalışmıştım, saat 20:30 gibi başkentteki çalışma arkadaşlarımdan askeri hareketlilik konusunda mesajlar almaya başladım. Ankara üstünde alçak uçuş yapan F-16'lardan bahsediyorlardı. İnanmakta zorluk çektim.