Foto muhabirlerinin gözüyle 15 Temmuz... O gece köprüde neler oldu? Sigaralı adam, dubalı amca...

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmedi. 251 vatan evladının şehit olduğu o geceyi SABAH Gazetesi foto muhabirleri Uğur Yıldırım ve Murat Şengül, anbean takip etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, mermilerin altında ölüm pahasına görev yaptı. İşte foto muhabirlerinin gözünden o gece köprüde yaşananlar...