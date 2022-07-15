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Foto muhabirlerinin gözüyle 15 Temmuz... O gece köprüde neler oldu? Sigaralı adam, dubalı amca...

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmedi. 251 vatan evladının şehit olduğu o geceyi SABAH Gazetesi foto muhabirleri Uğur Yıldırım ve Murat Şengül, anbean takip etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, mermilerin altında ölüm pahasına görev yaptı. İşte foto muhabirlerinin gözünden o gece köprüde yaşananlar...

15.07.2022 11:50 - Son Güncelleme: 15.07.2022 11:50
Foto muhabirlerinin gözüyle 15 Temmuz... O gece köprüde neler oldu? Sigaralı adam, dubalı amca...

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmedi. 251 vatan evladının şehit olduğu o geceyi SABAH Gazetesi foto muhabirleri Uğur Yıldırım ve Murat Şengül, anbean takip etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, mermilerin altında ölüm pahasına görev yaptı. İşte foto muhabirlerinin gözünden o gece köprüde yaşananlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Foto muhabirlerinin gözüyle 15 Temmuz... O gece köprüde neler oldu? Sigaralı adam, dubalı amca...

Uğur Yıldırım'ın o geceden fotoğrafları ve yaşadıkları...

Fettullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişi şehit edildi. Köprüyü kapatan darbeci askerler 8 saat 23 dakika boyunca köprü üzerinde ölüm saçtı. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan o kanlı gecede vatandaşlarla birlikte köprüdeydim, yanımdaki birçok kişi vuruldu, şehit edildi.

Foto muhabirlerinin gözüyle 15 Temmuz... O gece köprüde neler oldu? Sigaralı adam, dubalı amca...

Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Gece bittiğinde akıllı telefonum köprünün üzerinde 34 kilometre yol yürüdüğüm uyarısında bulunuyordu.

Foto muhabirlerinin gözüyle 15 Temmuz... O gece köprüde neler oldu? Sigaralı adam, dubalı amca...

15 Temmuz 21:52'de başlayan olaylar 16 Temmuz 06:15'te darbeci askerlerin teslim olmasıyla son bulmuştu. Öfke ve zafer çığlıkları arasında vatandaşlar tankların üzerinde Türk bayrakları sallayarak darbe girişimine dur demenin sevincini yaşıyordu.

Foto muhabirlerinin gözüyle 15 Temmuz... O gece köprüde neler oldu? Sigaralı adam, dubalı amca...

İNSANLAR AKIN AKIN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

15 Temmuz 2016 Cuma günü mesai çıkışı eve döndüm. Uzun yıllar Ankara'da çalışmıştım, saat 20:30 gibi başkentteki çalışma arkadaşlarımdan askeri hareketlilik konusunda mesajlar almaya başladım. Ankara üstünde alçak uçuş yapan F-16'lardan bahsediyorlardı. İnanmakta zorluk çektim.

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