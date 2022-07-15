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    • 15.07.2022 17:13
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    Hakkari'de PKK'ya operasyon: 80 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 80 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

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    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 80 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

    80 UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
    Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğünün verdiği bilgiye istinaden Jandarma Asayiş Komando timlerince, ilçenin Günyazı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gömülü 14,5 milimetrelik 80 uçaksavar mühimmatı bulundu.

    Bölgede operasyon sürüyor.

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    Haberler Güncel Hakkari'de PKK'ya operasyon: 80 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi
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