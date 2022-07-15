15 Temmuz’da darbedilen müezzin: O gün şeref duydum

Narlıdere ilçesi Kutlu Yalvaç Camisi'nde 15 Temmuz gecesi sela okuduktan sonra 2'si kadın 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, darbe girişiminin yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı.
'BU DARBE GERÇEKLEŞECEK' DEDİLER
'Devlet Övünç Madalyası' ve gazilik beratı alan Mehmet Kuzgun, vatan için canını vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
Kuzgun, şunları söyledi:
15 Temmuz gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından telefonla aranarak, darbeye karşı camilerimizde milletimizi uyarmak adına sela verdik. Sela verdikten sonra cami kapısının önünde 2 kadın, 1 erkek 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de 'Memleketimize, darbe olduğu için sela veriyor ve milletimizi sokağa davet ediyoruz' dedim. Bana 'Bu darbe gerçekleşecek' dediler, ben de 'Hayır, gerçekleşmeyecek' dedim.
ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM
Ağza alınmayacak hakaretlere maruz kaldım. Bir erkek boşluğuma yumruk atınca nefessiz kaldım. Kadın ise kaldırım taşı ile sırtıma ve göğsüme vurdu. Gözlüklerim kırıldı. Dışarı doğru çıkarken tekrar darbedildim. Büyük darbe aldım ve 15 gün boyunca çok zor günler geçirdim.
Görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım, vatan için bu milletimizi çağırırız. Çünkü bu topraklar, kolay kolay alınmadı. Bir karış toprak olsa da kimseye vermeyiz. Atalarımız bize bu toprakları bırakmak için nasıl canlarını ve kanlarını feda ettiyse; biz de kanımızın son damlasını vermeye hazırız.
KEŞKE O GÜN ŞEHİT OLSAYDIM
Emekli olduktan sonra Manisa'ya yerleşen Kuzgun, aynı olayın yaşanması halinde evinin balkonundan yine sela vereceğini belirtti.