6'lı masanın 15 Temmuz sessizliği: FETÖ ve YPG'yi terör örgütü olarak görüyor musunuz?

FETÖ'cü darbecilere karşı 15 Temmuz 2016'da destansı bir mücadele verildi. Halk çıplak elleriyle tankları durdurdu, kendi vergileriyle alınmış ve hain örgüt üyelerinin kullandığı F-16 bombalarına göğsünü siper etti ve tarihin en hayâsız darbe ve işgal girişimini engellendi.
BAZILARINDA MAHREM İMAMLAR KORKUSU VAR
6'lı masanın 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili sessizliğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "O gece darbeyi izlemekle yetinen, sonra "kontrollü darbe" diyerek o muhteşem halk direnişini itibarsızlaştıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun susması normal. Yine o gece ortalarda görünmeyen, "başbakanlık" umuduyla olup bitenlere sessiz kalan, Koray Aydın'ın dediği gibi, "Cemaatçilerin katkısı"yla şehir gezileri düzenleyen Meral Akşener'in susması da şaşırtıcı değil. Peki, AK Parti'yi tırtıklamak için övgülere mazhar olan Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na ve CHP'nin "Bilge Adamı" Temel Karamollaoğlu'na ne demeli? Onlar da susuyor? Ya da susmak zorundalar... Karamollaoğlu'nu bilmem ama Babacan ve Davutoğlu sadece Erdoğan takıntısından susuyor değiller, büyük ihtimalle onlarda mahrem imamlar korkusu var." dedi.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
6'LI MASANIN 15 TEMMUZ SESSİZLİĞİ
Bugün 15 Temmuz... 15 Temmuz 2016'da bu millet tıpkı 100 yıl önceki gibi ikinci kez ayağa kalkarak demokrasi tarihimizde değil, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir direnişe imza attı.
Çıplak elleriyle tankları durdurdu, F-16 bombalarına göğsünü siper etti ve tarihin en hayâsız darbe ve işgal girişimini engelledi.
Yeni bir tarih yazdı.
Aslında 15 Temmuz böyle birkaç satırla, birkaç kitapla veya belgesellerle anlatılacak ve anlaşılacak bir olay değil. Çok daha öte bir anlamı var ve bunu bizden sonraki kuşaklar daha iyi anlayacak. Çünkü 15 Temmuz gecesinde, sadece FETÖ'cü darbe veya son 60 yıldır her 10 yılda bir tekrarlanan darbelere meydan okunmadı, yüzyıllardır alışkanlık haline getirilen bir darbe geleneğine son verildi.
İşin ilginç tarafı, böylesine ülkenin geçmişini ve geleceğini ilgilendiren sosyal bir olay, hâlâ bazı siyasi partilerin, aydınların ve medyanın gündeminde değil.
Sanki o gece hiç yaşanmamış gibi hayatlarına devam eden siyasetçiler, aydınlar var.