6'lı masanın 15 Temmuz sessizliği: FETÖ ve YPG'yi terör örgütü olarak görüyor musunuz?



Bu siyasi aktörler, arada bir "Biz de karşı çıktık" gibi geçiştiren sözler söyleseler de hiçbiri samimi bir biçimde o geceye sahip çıkmıyor, çıkamıyor.

Bu yüzden de hiçbiri 15 Temmuz'u içten ve samimiyetle anmıyor.

Bu açıdan bir samimiyet testine ihtiyaç var.

Türkiye, Madrid'deki NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini bir fırsata dönüştürerek, FETÖ ve YPG'yi NATO belgelerinde "mücadele edilmesi gereken terör örgütleri" kapsamına aldırdı. Diğerleri bir yana, bu gerçeği öncelikle İsveç ve Finlandiya kabul etti ki şimdi adım atmaları bekleniyor.



Başta CHP ve İyi Parti olmak üzere Türkiye'deki muhalefet partileri ise bu örgütlerin "terör örgütü" kapsamına alınmadığını ve NATO toplantısının bir "fiyasko" olduğunu söylüyor.

Peki, siz onları terör örgütü olarak kabul ediyor musunuz?

Bırakın HDP'yi, CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek, DP ve Saadet Partisi olarak sizler, bu iki örgütü; FETÖ ve YPG'yi terör örgütü olarak görüyor musunuz?

Görüyorsanız, ortak bir metin imzalamaya var mısınız?

Bütün partiler bir araya gelip böyle bir metin imzalasa, Türkiye'nin küresel mecralarda eli daha güçlü olmaz mı?

Sizce 6'lı masa böyle bir metne imza atabilir mi?

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