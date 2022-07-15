15 Temmuz’un üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Başkan Erdoğan önderliğinde demokrasi nöbeti devam ediyor

15 Temmuz darbe girişiminin kahramanlarından Ömer Halisdemir'in ismi onlarca küçük kahramana verildi. Şehidin, şehadete yürüyen fotoğrafı hafızalara kazınırken 2016 yılından itibaren 11 bin 829 çocuk Ömer Halis adını aldı. Darbe girişimi sonrasında doğan Ömer Halislerden birinin hikayesi ise şu şekildeydi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesine kadar evlatlarının doğumunu bekleyen Boz Ailesi, Ömer Asaf ismini düşünüyordu. Yaşanan olay sonucunda kahraman şehidin büyük gurur yarattığı aile 12 Ağustos'ta doğan evlatlarına Ömer Halis ismini verdi. Ömer Halis'in babası Ahmet Boz, "15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen görüntülerini gördüğümüzde evladımızın isminin Ömer Halis olmasına karar verdik. Normalde odasının kapısını bile Ömer Asaf ismiyle süslemiştik. Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası izledikleri görüntülerin etkisinden uzun süre çıkamadıklarını kaydeden Boz, "Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen o görüntüleri hafızamıza kazınmıştı. Oğlum 12 Ağustos 2016'da doğmuştu. Unutulacak görüntüler değildi ve unutturulmaması lazımdı. Yiğitlik, kahramanlık ve şehadet şuuru evladımızda yaşasın istedik" ifadelerini kullandı.