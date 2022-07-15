15 Temmuz'un üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Başkan Erdoğan önderliğinde demokrasi nöbeti devam ediyor
FETÖ'cü hainler, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi yaptı. Milli birliğimizi hedef aldı. Ancak Türk Milleti'nin kararlı duruşu sayesinde başarılı olamadı. Büyük Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde geri adım atmadı. 84 milyon, hain girişimin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen demokrasi nöbetini sürdürmeye kararlı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel sayısı.
15 Temmuz darbe girişiminin kahramanlarından Ömer Halisdemir'in ismi onlarca küçük kahramana verildi. Şehidin, şehadete yürüyen fotoğrafı hafızalara kazınırken 2016 yılından itibaren 11 bin 829 çocuk Ömer Halis adını aldı. Darbe girişimi sonrasında doğan Ömer Halislerden birinin hikayesi ise şu şekildeydi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesine kadar evlatlarının doğumunu bekleyen Boz Ailesi, Ömer Asaf ismini düşünüyordu. Yaşanan olay sonucunda kahraman şehidin büyük gurur yarattığı aile 12 Ağustos'ta doğan evlatlarına Ömer Halis ismini verdi. Ömer Halis'in babası Ahmet Boz, "15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen görüntülerini gördüğümüzde evladımızın isminin Ömer Halis olmasına karar verdik. Normalde odasının kapısını bile Ömer Asaf ismiyle süslemiştik. Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek" dedi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası izledikleri görüntülerin etkisinden uzun süre çıkamadıklarını kaydeden Boz, "Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen o görüntüleri hafızamıza kazınmıştı. Oğlum 12 Ağustos 2016'da doğmuştu. Unutulacak görüntüler değildi ve unutturulmaması lazımdı. Yiğitlik, kahramanlık ve şehadet şuuru evladımızda yaşasın istedik" ifadelerini kullandı.
Yeni Ömer Halislerin ülkeyi her türlü kötülükten koruyacağını belirten Boz şöyle devam etti: Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da canı pahasına ülkemiz üzerindeki kirli planları bozdu. Yeni doğan evlatlarımız ise kurulacak kirli tuzakları bozacak. Yiğitlik ve şehadet şuuruyla yaşayacak. İsmini bir kahramandan aldığını biliyor.
Nüfus Müdürlüğü'nde yeni doğan 1700 bebeğin ismi Ömer Halis konulmuştu Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğimde, o gün için İstanbul'da 117, Türkiye geneli ise 1700 civarında yeni doğan bebeğin isminin Ömer Halis olarak verildiğini söylemişlerdi. Biz reklam olsun diye bu ismi koymadık. O gece gördüğümüz fedakarlıktan etkilendik. Bir şuurun neticesiydi.
İlerde gür bir sesle ismini haykırsın diye koyduk. İsminin şehit olan bir kahramandan aldığını biliyor.
PEDALLAR ŞEHİT İÇİN
İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu düzenledi. Tura katılan sporcular Afyonkarahisar'a ulaştı. Anıtpark önünde gelen bisikletliler, buradan Şehit Ömer Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülmesi için toprak aldı. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, şunları söyledi: "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nu inşallah seneye uluslararası hale getireceğiz. Türk Cumhuriyetleri ile Balkan ülkelerinden sporcuların da tura katılması planlanıyor. Rotamızı da buna göre şekillendirmeyi düşünüyoruz. Etkinliğimizin de bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde değişmesi planlanıyor."
VATAN İÇİN DOĞAN'LAR
FETÖ'cü hainler, 15 Temmuz'da kahraman Türk milletinin destansı direnişiyle karşılaştı. O kahramanlar arasında Doğan Özdemir de vardı. İstanbul'da yaşayan tesisatçı Doğan Özdemir, 14 yıl sonra ikiz bebek sahibi oldu. İhanet gecesi 40 günlük ikiz bebeklerini eşine emanet etti. "Ben sokağa çıkıyorum, dönemezsem hakkınızı helal edin" diyerek Borsa İstanbul'u işgal eden darbeci hainlere karşı koymaya gitti. O anda yaralanan bir polise yardım etmek istediği sırada hainlerin ateşinde sırtından vuruldu. Şarapnel parçası da şahdamarının hemen yanına saplandı. Hayat mücadelesini kazanan Doğan Özdemir, o gün yaşananları 6 yıldır hiç unutamadığını söyledi.