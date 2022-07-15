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    • 15.07.2022 09:46
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    Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı: Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'un 6. yılında mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşın tek yürek dirilişin sembolü olduğunu belirterek, "Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı." ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Emine Erdoğan paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

    "Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız."

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    Haberler Güncel Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı: Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız
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