Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargı ilk kez darbe teşebbüsüne katılanlara biat etmedi

Bu arada Kırıkkale milletvekilimiz Ramazan Can ve Ağrı eski milletvekilimiz ve halen Ağrı İl Başkanımız olan Halil Özyolcu ile istişaremiz sonucu, Halil Özyolcu'nun bürosunda buluştuk. Burada kısa bir değerlendirme yaptık. Ben, "Kızılay'a gidelim, halkla birlikte darbeci hainlere karşı mücadele edelim" dedim. Halil Bey ve Ramazan bey, buna itiraz edip dediler ki, "Siz bakansınız ve tanınmış birisiniz, Kızılay'a gidersek, darbeciler sizi etkisiz hale getirmek ya da yakalamak isteyebilirler, bu durumda da halk bizden sebep zarar görür" dediler. Bunun üzerine ben, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim ve mücadelemizi oradan sürdürelim" dedim ve ardından birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE YAPTIĞINIZ TARİHİ KONUŞMA HALA HAFIZALARDA. TBMM'YE ATILAN İKİ BOMBA DA SİZİN KONUŞMANIZ SIRASINDA ATILDI. SİZ KONUŞMANIZI KESMEDİNİZ VE KONUŞURKEN DE İNSİCAMINIZI BOZMADINIZ. BU KONUŞMA SIRASINDA NELER OLDU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğimizde, doğruca Genel Kurul salonuna gittik. Soyadı gibi kahraman olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman oturumu yönetiyordu. Kürsüde de bir milletvekilimiz konuşuyordu. Milletvekilimizden sonra konuşmak için Sayın Başkandan söz istedim. Başkanın söz vermesi üzerine kürsüye geldim ve konuşmama başladım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum, çok büyük bir patlama oldu, Genel Kurul'daki avizeler sallandı, yerden tozlar kalktı. Ama atılan bu bombaya rağmen konuşmamı kesmedim, bir süre sonra ikinci bir bomba atıldı. Bu ikinci bomba daha şiddetli idi ve adeta Genel Kurula düşmüş gibiydi. Avizeler daha hızlı sallandı, yerden toz kalktı, vekiller ve orada bulunanlar sağa sola kaykıldı. Yine konuşmamı kesmedim. Fakat bu arada Başkanlık Divanı'nın olduğu yerden gürültüler ve sesler gelmeye başladı. Kulak kabarttığımda bazı milletvekilleri, Meclis Başkanına, "Sayın Başkanım, burada duygusallığa yer yok, bir devlet aklına ve sağduyuya ihtiyaç var. Bu bombalar Genel Kurul'a isabet etseydi felaket olurdu. "Lütfen, Genel Kurul'u kapatın, sığınağa gidelim" dediklerini duydum.