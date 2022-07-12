Ekrem İmamoğlu'na tepkiler bitmiyor! Vatandaşın isyanı sürüyor: "Neredeysen orada istifanı açıkla"

Vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkisi şöyle:

Şahan Gökbakar: "İstanbul'da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma 'İmamoğlu yine tatildeymiş meselaa' deyip kahakaha attım.O da 'Evet abi, tatilde' dedi. 'Yok artık' dedim. 'Gerçekten abi' dedi. 'Lan saçmalama vallaha mı?' dedim. 'Vallaha' dedi. Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu yaa!"

Leyla Adalı: "Ben bizzat yaşadım geceden beri uyumadık. İstifa et İmamoğlu! Ekrem İmamoğlu nerede isen gelme istifa et!"

İlker Onur: "İmamoğlu karşısında aday olmasa bile kazanamaz artık"

Cemalletin Bakar: "Adam daha ne yapsın, taa oralardan İçişleri Bakanına talimatlara kriz çözülüyor.. Güzel oluyor mu İstanbul?"

Tahir Bozdağ: "Adamda yönetici vasfı yok,sorumluluk yok,göreve geldiği günden beri hep aynı nakarat"