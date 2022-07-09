3 yıldır çevre katliamına imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Bolu Belediyesine atıksu arıtma tesisine içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşalttığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı. Bu kapsamda, Bolu Belediyesi tarafından Büyüksu Deresine standartlara aykırı atıksu deşarjı yapılmasından dolayı ilk olarak 25 Şubat 2020'de 88 bin 499 lira idari para cezası uygulandı.