HAVA DURUMU | Meteorolojiden bir tarafa sağanak diğer tarafa aşırı sıcak uyarısı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında bugün kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu ve Karabük illeri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir çevreleri) ve Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik il geneli ve Bursa'nın güneydoğusu) ile Kütahya'nın kuzey ve doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin batı çevreleri ile Edirne'nin, bugün bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in güney ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 21°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri bugün sabah saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı