HAVA DURUMU | Meteorolojiden bir tarafa sağanak diğer tarafa aşırı sıcak uyarısı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bugün kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRIKKALE 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri bugün yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli- yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı