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    • Güncel
    • 09.07.2022 06:38
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    • 09.07.2022 06:45
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden bir tarafa sağanak diğer tarafa aşırı sıcak uyarısı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. 4 günlük Kurban Bayramı tatilini de kapsayan tahminlerde yurdun bir tarafı için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, diğer tarafı için ise yüksek sıcaklık uyarısı geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

    Bir tarafa sağanak diğer tarafa aşırı sıcak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında bugün kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu ve Karabük illeri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir çevreleri) ve Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik il geneli ve Bursa'nın güneydoğusu) ile Kütahya'nın kuzey ve doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin batı çevreleri ile Edirne'nin, bugün bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in güney ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE 21°C, 30°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 22°C, 31°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 20°C, 29°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri bugün sabah saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 20°C, 32°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın doğusunun, bugün öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Kütahya'da bugün beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ 23°C, 36°C
        Parçalı, bugün yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR 23°C, 31°C
        Az bulutlu, iç kesimleri bugün parçalı, yer yer çok bulutlu

        KÜTAHYA 16°C, 28°C
        Parçalı, bugün yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA 20°C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, Göller Yöresi ve Orta Toroslar'ın parçalı bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 24°C, 33°C
        Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA 25°C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 23°C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA 18°C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri, bugün öğle saatlerinden sonra il geneli yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, bugün kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 19°C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu, bugün yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu, bugün yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRIKKALE 20°C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri bugün yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA 22°C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli- yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, iç kesimlerde beklenen yağışların yer yer kuvvvetli olacağı tahmin ediliyor.

            BOLU 13°C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK 20°C, 25°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            KASTAMONU 13°C, 30°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP 23°C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA 17°C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇORUM 15°C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN 19°C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON 22°C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars ile Erzurum'un kuzey ve doğu çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 12°C, 28°C
            Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS 10°C, 28°C
            Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA 23°C, 36°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN 14°C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 24°C, 41°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 24°C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT 25°C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 29°C, 42°C
            Az bulutlu ve açık
                Bu bayram yetime kurban
                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden bir tarafa sağanak diğer tarafa aşırı sıcak uyarısı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
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