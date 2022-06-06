SON DAKİKA: Bolu Belediye Meclisi Üyesi AK Partili Hacer Çınar Tanju Özcan tedbir kararını bozduğu için mahkemeye başvurdu! Özcan'ın silahına el konuldu

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında, AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan, sosyal medya hesabından söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı.

30 GÜN KORUMA KARARI

Yaşananların ardından Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Özcan'ın sözlerini psikolojik şiddet kabul eden mahkeme, Çınar'ın tedbir talebini kabul etti.