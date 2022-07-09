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    • 09.07.2022 07:48
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    • 09.07.2022 08:04
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    MHP lideri Devlet Bahçeli'den TTB'ye sert tepki: Kapatılmalıdır

    Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaretin ardından açıklamalarda bulunurken, son günlerde toplumun sinir uçlarına dokunan Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösterdi.

    Bahçeli’den TTB’ye sert tepki: Kapatılmalıdır

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "En son olarak bir doktor kardeşimizin hayatını kaybetti, büyük bir üzüntü içinde olmamız gerekirken, sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak ve siyasi iktidarı istifaya davet ederek, zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etmişlerdir. Bunlar ülkemizin hayrına değildir. Şehitlerimiz varken, Türkiye'de şiddetten yararlanarak, bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere şiddeti nasıl önlememiz gerektiğine dair milletimizi aydınlatma çabaları varken, Türkiye'nin her yerinde 50-60 kişiyi geçmeyen kişilerle, polisimizle çatışmak kimsenin hakkı değildir." dedi.

    "TTB KAPATILMALIDIR"
    Bahçeli, "3-5 ne idiğü belirsiz, kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimizi yeni bir organizasyona gitmelidir. Anarjist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmalıdır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel MHP lideri Devlet Bahçeli'den TTB'ye sert tepki: Kapatılmalıdır
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