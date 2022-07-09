MHP lideri Devlet Bahçeli'den TTB'ye sert tepki: Kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "En son olarak bir doktor kardeşimizin hayatını kaybetti, büyük bir üzüntü içinde olmamız gerekirken, sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak ve siyasi iktidarı istifaya davet ederek, zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etmişlerdir. Bunlar ülkemizin hayrına değildir. Şehitlerimiz varken, Türkiye'de şiddetten yararlanarak, bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere şiddeti nasıl önlememiz gerektiğine dair milletimizi aydınlatma çabaları varken, Türkiye'nin her yerinde 50-60 kişiyi geçmeyen kişilerle, polisimizle çatışmak kimsenin hakkı değildir." dedi.

"TTB KAPATILMALIDIR"

Bahçeli, "3-5 ne idiğü belirsiz, kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimizi yeni bir organizasyona gitmelidir. Anarjist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmalıdır." ifadelerini kullandı.