MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.
6'LI YA TEPKİ: EŞKAL ÇALIŞMASI KARA MİZAH ÖRNEĞİDİR
Bahçeli 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adaylığı ve 'eşgal' belirleme çalışmalarına yönelik, "Zillet ittifakının muhtemel Cumhurbaşkanı adayının eşkâliyle oyalanması, hatta robot resmini çıkarmak için ortam yoklaması tam bir kara mizah örneğidir. Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır." ifadelerini kullandı.
Bahçeli provokasyonu körükleyen Türk Tabipler Birliğine de tepki gösterdi.
Bahçeli'nin mesajları şu şekilde:
''Bayramlar, milli ve manevi dayanışmanın, birlik ve dirlik halinde yaşamanın, barış ve kardeşlik ruhuyla bezenmenin kutlu dönemleridir.
Beşeriyetin yüksek gerilim yüklü bugünkü ortamında bayramın vaaz ve vaat ettiği insani, irfani, vicdani ve ahlaki mesajlarına fevkaladenin fevkinde ihtiyaç vardır.
Dünyanın askeri, siyasi ve ekonomik bunalımlara mahkum kaldığı şu günkü ağır şartlarda Kurban Bayramı geniş bir coğrafyada hayat mücadelesi veren kardeşlerimizin yüreklerine su serpecek, ümitlerini tazeleyecektir.
Küresel enflasyondaki tırmanışlar, enerji ve gıda arz güvenliğindeki teklemeler, Birleşik Krallık'tan Fransa'ya kadar uzanan ve Avrupa'yı tutsak alan siyasi belirsizlikler, bunun yanında simetrik ve asimetrik nitelikli yaygın çatışmaların neden olduğu tehlikeler insanlığın huzur ve refah hedeflerine gölge düşürmektedir.
Bir yanda coğrafyalara nüfuz eden kutuplaşmalar gittikçe sertleşirken, diğer yanda adil ve hakkaniyet ölçülerini esas alan dünya tahayyülü çok ciddi zarar ve ziyana uğramaktadır.
Ukrayna-Rusya savaşının yol açtığı vahim komplikasyonlardan birisi olan gıda sorunu, özellikle stratejik mahiyeti tartışma götürmeyecek kadar önemli ve üst düzeyde olan buğday üretimi temelinde muhtemel kabus senaryolarının telaffuzuna ve tedavülüne neden olmaktadır.
TAHIL KORİDORU
Bu kapsamda Türkiye'nin ısrarlı ve iyi niyetli çabalarıyla açılması için mücadele ettiği "Tahıl Koridoru"nun bölgesel ve küresel beklentilere cevap teşkil edecek olması hem insani hem de siyasi sorumluluk duygusunun somut bir yansımasıdır.
BUĞDAY TARLALARINDA ÇIKAN YANGINLAR
Ancak dünya buğday kriziyle yüz yüzeyken, ülkemizde buğday tarlalarında çıkan yangınların provokasyon ihtimalini de yabana atmamak esas olmalıdır.
Eşzamanlı olarak Osmaniye, Çorlu, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Diyarbakır, Aydın, Batman, Tekirdağ'da binlerce dönümlük buğday tarlasının yanması zamanlama itibariyle düşündürücü, bir o kadar da üzücüdür.