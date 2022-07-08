MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır

Orman yangınlarından sonra buğday tarlalarının da aynı akıbete maruz kalması hiç şüphesiz konunun bütün yönleriyle araştırılmasını, eğer varsa sabotajcıların bulunup cezalandırılmasını gerektirmektedir.

Türkiye'mize her cepheden saldıran iç ve dış odakların kanlı ve kalleş tertiplerine karşı, tıpkı bayramlarda görüldüğü gibi, birlik ve beraberlik şuuruyla duruş ve direniş göstermek milli mecburiyetimiz, dahası vatan görevimizdir.

Rehavet ve zaaf anımızı kollayan, fırsatçılık peşinde koşarak sırtımızı yere getirmek için pusuda bekleyen namertlere karşı İsmaili bir adanmışlıkla mücadele etmek lazımdır.

Bilhassa Türk ve İslam coğrafyaları üzerinde hesap ve plan yapan, hassasiyetleri kaşıyarak devlet ve toplum istikrarını dinamitlemeyi amaçlayan mihrakların boş durmadıkları da ortadadır.

Kazakistan'dan sonra Özbekistan'ın Karakalpak Özerk Bölgesi'nin karışması ve halkın sokaklara dökülmesiyle ölümlere ve yaralanmalara sebep olan çatışmaların ortaya çıkması sistematik tahrik ve tezvirat sürecinin dip dalga halinde tezahürüne bir kez daha işaret etmiştir.

Dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın Karakalpak Özerk Bölgesi'nde sular durulmuş olsa da, tedirgin ve kuşkulu bekleyişler devam etmektedir.

Bu nedenle Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir üyesi olan Özbekistan'la, siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı esası çerçevesinde destek ve dayanışma irademizi hassaten paylaşmayı yararlı görüyoruz.

Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi ayrılıkçı ve bölücü emellere karşıdır, karşı durmayı kararlılıkla sürdürecektir.

Bu gelişmeler sıcaklığını koruyorken, zillet ittifakının muhtemel Cumhurbaşkanı adayının eşkâliyle oyalanması, hatta robot resmini çıkarmak için ortam yoklaması tam bir kara mizah örneğidir.

ZİLLETİN KURDULADIĞI ADAY KUKLA BİR ADAYDIR

Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır.

Tek ortak noktaları nevzuhur "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" olan makus partilerin Türkiye'nin geleceği, milli gerçekleri, yüksek mücadele seviyesi hakkında en küçük görüş, tespit ve teklifleri yoktur.

Bunların derdi koltuk paylaşımı, geçimleri de fitne, dedikodu, yalan ve istismardır.