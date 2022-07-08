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    • 08.07.2022 16:21
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    İstanbul'da sağlıkçıların eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı

    Son dakika haberleri... Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesinin ardından Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından İstanbul Çapa'da düzenlenen gösteride bir grup taşkınlık yapınca polislerle göstericiler arasında büyük çaplı bir arbede yaşandı. Polisin taşkınlığa müdahale ettiği esnada bir şahıs polise tokat attı. Daha sonra gözaltına alınan şahsın eşine destek vermek için Çapa'ya giden Astsubay N.K.Ö, olduğu öğrenildi. Astsubay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Polise tokat atan astsubay tutuklandı!

    Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği'nin başını çektiği bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları tarafından dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde eylem düzenlendi.

    TAŞKINLIK YAŞANINCA POLİS MÜDAHALE ETTİ
    Polis ekiplerinin, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasına yürümek isteyen ve taşkınlıpa sebep olan bazı sağlık çalışanlarına izin vermemesi üzerine gerginlik yaşandı.

    POLİSE TOKAT ATTI
    Sağlık çalışanı eşine destek vermek için orada olduğu öğrenilen astsubay N.K.Ö'nün, Çevik Kuvvet polislerinden birine tokat attığı anlar kameralara yansıdı.

    Kameralar tarafından olayın faili olduğu belirlenen N.K.Ö'nün, ilerleyen saatlerde gözaltına alındığı belirtildi.

    TUTUKLANDI
    Gözaltına alınan N.K.Ö. işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyeye sevk edildi. N.K.Ö. çıkarıldığı mahkemece, "kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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