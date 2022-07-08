Shinzo Abe'ye suikastın perde arkasında ne var? Dünya bu olayı konuşuyor

SUİKAST TERS TEPTİ

Burada düşünceme göre bu biraz uyanış çağrısı diyebilirim. Japonya'da seçmenler ve sandığa gelme oranları kayda değer bir şekilde düşüşteydi. Bu bir nevi Japon kamuya duyuru gibi oldu. Sandığa gitmeniz lazım ve toplumumuzu korumamız lazım gibi bir mesaj verdi. Çünkü eninde sonunda bu adam ne amaçladıysa ve ne yaptıysa istediğin tam tersini gerçekleştirdi. Çünkü Pazar günü Liberal Demokratlar büyük ihtimalle daha da çok oy alacak. Abe suikastının yüzünden. İnsanlar sandığa onlara duyduğu şükranlarını sunmak için gidecek. Kısaca kendisinin yaptığı eylem tam tersi bir tepkimeye sebep oldu.