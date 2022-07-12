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    • Haberler
    • 12.07.2022 07:01
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    • 12.07.2022 07:01
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    Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti hemen yenir mi? 🍖 Kurban eti dinlendirilir mi, kaç saat dinlendirilir?

    Kurban Bayramı geldi çattı. Peki, Kurban eti ne kadar süre dinlendirilmeli? Dinlendirmeden tüketilen etin zararı var mı? Kurban eti hemen yenir mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti hemen yenir mi? Kurban eti kaç saat dinlendirilir?

    Kırmızı etin en sık tüketildiği zamanlardan biri de Kurban Bayramı'dır. Bu özel günün gelmesiyle kurban eti hakkında bazı detayların bilinmesi gerekiyor. Kurban eti nasıl saklanır sorusuna ve konu hakkındaki detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KURBAN ETİ DİNLENDİRME SÜRESİ KAÇ SAAT OLMALI?

    Kurban etlerini tüketmeden önce 24 saat dinlendirmek gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Dinç, bunun nedenini şöyle açıklıyor:

    "Hayvanlar kesildikten hemen sonra ölüm katılığı dediğimiz bir durum yaşanıyor. Kesilen etleri dinlendirmeden tüketirsek; karın ağrısı, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler ortaya çıkabiliyor. 24 saat bekletemiyorsanız sabah kesilen etleri, en azında akşama kadar bekletip, küçük parçalara ayırarak ya da kıyma olarak tüketmek daha sağlıklı."

    ET YIKANIR MI?

    Uzmanlar bazı kişilerin etleri kullanmadan önce yıkadığını ama bunun yanlış bir davranış olduğunu belirtiyor. Yıkandığı zaman ette bakterilerin daha da dağılacağı ve pişerken belli bir ısıya maruz kalan ette, bakteriler yok olacağı için eti yıkamaya gerek olmadığını söylüyor. Et doğranan tahtanın sadece et için kullanılması gerektiği de hatırlatılanlar arasında yer alıyor.

        "Et ve çiğ olarak tüketeceğiniz bir besini aynı tahtada kestiğinizde çiğ etteki zararlı bakterileri vücudunuza almış olursunuz. Etin kendi yağı olduğu için et kullanılarak yapılan ana yemeklere (sebze ya da kurubaklagil ) ekstra yağ ilave edilmemelidir. Etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Pişirme yöntemi olarak ise fırınlama, haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır."

        KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

        Diyetisyen Büşra Dinç, en iyi saklama yönteminin etleri kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrıldıktan sonra tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, buzluk kısmında ise -18 santigrat derecede saklamak olduğunu söylüyor.

        Bu şekilde etlerin daha uzun süre saklanabileceğini hatırlatan Dinç, pişirmek için buzluktan çıkartılan etlerin ise buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmesi, çözdürülen et hemen pişirilmesi ve tekrar dondurulmaması gerektiğinin altını çiziyor.
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