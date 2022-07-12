Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti hemen yenir mi? 🍖 Kurban eti dinlendirilir mi, kaç saat dinlendirilir?

"Et ve çiğ olarak tüketeceğiniz bir besini aynı tahtada kestiğinizde çiğ etteki zararlı bakterileri vücudunuza almış olursunuz. Etin kendi yağı olduğu için et kullanılarak yapılan ana yemeklere (sebze ya da kurubaklagil ) ekstra yağ ilave edilmemelidir. Etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Pişirme yöntemi olarak ise fırınlama, haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır."