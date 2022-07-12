Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti hemen yenir mi? 🍖 Kurban eti dinlendirilir mi, kaç saat dinlendirilir?

Kırmızı etin en sık tüketildiği zamanlardan biri de Kurban Bayramı'dır. Bu özel günün gelmesiyle kurban eti hakkında bazı detayların bilinmesi gerekiyor. Kurban eti nasıl saklanır sorusuna ve konu hakkındaki detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KURBAN ETİ DİNLENDİRME SÜRESİ KAÇ SAAT OLMALI?
Kurban etlerini tüketmeden önce 24 saat dinlendirmek gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Dinç, bunun nedenini şöyle açıklıyor:
"Hayvanlar kesildikten hemen sonra ölüm katılığı dediğimiz bir durum yaşanıyor. Kesilen etleri dinlendirmeden tüketirsek; karın ağrısı, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler ortaya çıkabiliyor. 24 saat bekletemiyorsanız sabah kesilen etleri, en azında akşama kadar bekletip, küçük parçalara ayırarak ya da kıyma olarak tüketmek daha sağlıklı."
ET YIKANIR MI?
Uzmanlar bazı kişilerin etleri kullanmadan önce yıkadığını ama bunun yanlış bir davranış olduğunu belirtiyor. Yıkandığı zaman ette bakterilerin daha da dağılacağı ve pişerken belli bir ısıya maruz kalan ette, bakteriler yok olacağı için eti yıkamaya gerek olmadığını söylüyor. Et doğranan tahtanın sadece et için kullanılması gerektiği de hatırlatılanlar arasında yer alıyor.