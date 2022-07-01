Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ve 6'lı masaya salvo: Üstü şişhane altı kaval!

SORU: (HACI YAKIŞIKLI) İBB Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı beni davet etmiyor diyordu. Acaba cenazeye katılmak için sizden davet mi bekledi?

Böyle bir şeyin daveti olur mu? Bir şeyi unutmayalım. Camiye daveti kim yapar? Müezzin yapar. Ezan davettir. Bu davete icabet eden nasibini alır. Ama buralarla alakası yoksa, seçim zamanı Eyüp Sultan Camii'ne gidip Kur'an-ı Kerim'i açıp Yasin-i Şerif'i okumaya çalışanlar, kalkıp buralarda da gerek salayı gerekse ezanı duymadıysa; gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakkı söylemez; dolayısıyla onların kalpleri körelmiştir.

SORU: (EMİN PAZARCI) Geçtiğimiz günlerde garip bir olay oldu. Türk Ocakları bir sempozyum düzenledi ve orada Sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu İslam dünyasının sorunlarını tartıştı. Kemal Kılıçdaroğlu orada referans olarak "din afyondur" diyen Karl Marx'tan satırlar okudu. Bunlar Türkiye'de ne yapmak istiyorlar?

CHP'NiN YENİ TAKİYESİ

Devlet Bey de bu konuda zaten konuşmasında gayet güzel, sertse sert, taşı gediğine koymaksa en güzel şekliyle ifade etti. Bu da CHP'nin yeni bir takiyesi işte. Bay Kemal ve CHP zihniyeti milletin hangi sorununu çözmüş de sıra İslam dünyasının meselelerine gelmiş? Oysa Türkiye'de İslam'a sorun olan, dini değerlere karşı duran bizzat kendileri… Bunların milleti kandırmak için atmayacakları takla kalmadı. Ancak milletimiz feraset sahibi. Bunlara gereken dersi sandıkta yine verecektir.