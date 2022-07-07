CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin "ödeneğimiz kısıtlanıyor" yalanı bir kez daha elinde patladı! İBB ilk sırada

Kanunda belirtilen nüfus ve yüzölçümü kriterleri çerçevesinde dağıtım yapılarak her ayın sonunda büyükşehir belediyeleri hesaplarına aktarılıyor. Bu kapsamda 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden 54,9 milyar liralık pay ayrıldı. 2021 yılı aynı dönemdeki pay tutarı 27,1 milyar lira olurken, yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyelerinin kendi il sınırları içerisinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı dikkate alınarak kanun düzenlemelerine uygun bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığınca, hesaplama ve aktarma yapılıyor. Genel bütçe vergi gelirlerindeki artışa paralel olarak, bu gelirler üzerinden mahalli idarelere ayrılan pay da artıyor.