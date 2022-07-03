6'lı masaya ittifak tehdidi: HDP hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır

HER ŞEY AÇIK ŞEFFAF OLSUN

Müzakerelerin açık yapılması gerektiğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, "Bizler kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşmeler yapılması halinde tutum belgemizde de belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Eğer bu çağrımıza karşılık bulamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneği de güçlü bir seçenek olarak durmaktadır." ifadelerini kullandı.