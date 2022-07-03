6'lı masaya ittifak tehdidi: HDP hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır

Cumhurbaşkanı adayını hala belirlemeyen 6'lı masa bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı.
6'LI MASAYA TEHDİTLER SAVUNDU
CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları bir araya gelmeden önce masanın altındaki terörün siyasi ayağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan HDP'nin 5. Olağan Kongresi'nde 6'lı masanın ortaklarına tehditler savurdu.
HİÇBİR SİYASİ HESAPTA KÖPRÜ OLMAYACAKTIR
Buldan, terörist elebaşı Abdullah Öcalan sloganları da atılan kongrede, "Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki HDP, salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır." dedi.
Buldan, "Bizler 'Başka bir yol var' diyoruz. O yol da HDP'nin kararlılıkla savunduğu üçüncü yoldur. Bu da tüm demokrasi güçleriyle birlikte yol alacağımız Türkiye'nin demokrasi ittifakı dediğimiz demokratik ittifaktır." şeklinde konuştu.