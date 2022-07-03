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    • 03.07.2022 16:38
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    6'lı masaya ittifak tehdidi: HDP hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır

    Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı adayını hala belirlemeyen 6'lı masa bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı. 6'lı masa bir araya gelmeden önce partisinin kongresinde konuşan terörün siyasi ayağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifaka tehditler savurarak, "Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki HDP, salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır." dedi. Öte yandan HDP kongresinin açılışında İstiklal Marşı okunmadı salonda elebaşı Öcalan sloganları atıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    6’lı masaya ittifak tehdidi!

    Cumhurbaşkanı adayını hala belirlemeyen 6'lı masa bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı.



    6'LI MASAYA TEHDİTLER SAVUNDU
    CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları bir araya gelmeden önce masanın altındaki terörün siyasi ayağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan HDP'nin 5. Olağan Kongresi'nde 6'lı masanın ortaklarına tehditler savurdu.

    HİÇBİR SİYASİ HESAPTA KÖPRÜ OLMAYACAKTIR
    Buldan, terörist elebaşı Abdullah Öcalan sloganları da atılan kongrede, "Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki HDP, salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır." dedi.

    Buldan, "Bizler 'Başka bir yol var' diyoruz. O yol da HDP'nin kararlılıkla savunduğu üçüncü yoldur. Bu da tüm demokrasi güçleriyle birlikte yol alacağımız Türkiye'nin demokrasi ittifakı dediğimiz demokratik ittifaktır." şeklinde konuştu.

        HER ŞEY AÇIK ŞEFFAF OLSUN
        Müzakerelerin açık yapılması gerektiğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, "Bizler kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşmeler yapılması halinde tutum belgemizde de belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Eğer bu çağrımıza karşılık bulamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneği de güçlü bir seçenek olarak durmaktadır." ifadelerini kullandı.

        İSTİKLAL MARŞI OKUNMADI
        HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ile Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in divan eş başkanlığına seçildiği kongrenin açılışında İstiklal Marşı okunmadı.

        6'LI MASADA 2 PARTİ KATILMADI
        Kongrere 6'lı masanın ortakları CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi temsilcileri bulunurken İYİ Parti ve Demokrat Parti'den temsilci yer almadı.

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