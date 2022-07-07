Diplomasinin merkezi Türkiye! Dış politika hamleleri dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek, ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için sürdürdüğü diplomasi trafiğine hız kesmeden devam ediyor.
NATO ZİRVESİNDE YOĞUN DİPLOMASİ
Erdoğan, geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu ve Zirve gündemi dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.
Zirve kapsamında Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 3 saatlik görüşmesi sonrası üçlü muhtıra imzalandı.
İsveç ve Finlandiya liderleri, Türkiye'nin kaygılarını giderecek adımları atmayı taahhüt etti.
LİDERLERLE TEMAS
Erdoğan, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile ikili görüşme gerçekleştirdi.