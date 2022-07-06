Ünlü ABD'li ekonomistten çarpıcı Türkiye sözleri: Liderliği büyük önem taşıyor

TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİLLER

Bildiğiniz gibi, şimdi bir milyon başka tür yok olma yolunda. Yakınınızda Napoli'de harika bir zoolojik merkezdeydik ve Akdeniz'in mercan resiflerini gördük, ama çok yakında ölecekler. Yaptığımız şey yüzünden onlarla birlikte bütün eko sistemde ölecek. Kirlilik, aşırı hasat, deniz suyunun ısınması, deniz suyunun asitlenmesi, tüm dünyadaki mercanları öldürüyor. Amerika ne yapıyor? Hiç bir şey. Haberleri bile yok. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller. Yani 30 yıl önce gerçek dünya zirvesini yaptık, bundan 20 yıl sonra, 10 yıl önce üçüncüsü başka bir zirveydi. Gerçek dünya zirvesinin sonuçlarını düşünmeye geldik, yine Brezilya'daydı. Genel Sekreter Bankimun'un özel danışmanı olduğum için bende katıldım. Hayatımda gittiğim en üzücü toplantıydı. Çünkü 1992'den 2012'ye kadar olanların bir incelemesiydi ve cevap hiçbir şeydi. Yön değiştirmedik. Çok konuştuk. Çok sayıda toplantı, çok sayıda duyuru, çok sayıda BM raporu, çok sayıda bilimsel çalışma ama sera gazlarının emisyonları artmaya devam etti. İklim ısınmaya devam etti. Türlerin yok edilmesi artmaya ve türlerin korunması azalmaya devam etti. Hiç bir şey. Bu yüzden hükümetler bence iyi bir karar aldı. Bunu kamuoyunun gündemine getirmemiz gerektiğini söylediler. Sadece anlaşmalar yapmakla kalmamalı, kamuoyunu da sürece dahil etmeliyiz. Bu yüzden Kolombiya hükümetinden, bunları insanlara tanıtmak için belirli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sahip olmamız gerektiğine dair çok doğru bir fikir geldi. Bunlar 2015'te kabul edildi ve aynı zamanda 2015'teki bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birkaç hafta sonra kabul edilen Paris anlaşmasının resimlerini gördük. Bir kez daha dünyanın nihayet doğru yolda olduğunu düşündük. Hayır. Beklediğimiz gibi olmadı. Çünkü ardından Donald Trump'ı seçtik. Bu arada oldukça tuhaf. Kesinlikle…

KORONAVİRÜSÜN ABD'DE LABORATUVAR ORTAMINDAN ÇIKMIŞ OLMA İHTİMALİ VAR

Neyse buna girmeyeceğim. Sadece aynısını sizde yapmayın. Çünkü Donald Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan hemen çıkardı ve ardından pandemi vurduğunda ABD'yi DSÖ'den çıkardı. En önemli noktanın Çin ile ticaret savaşı başlatmak olduğunu düşündü, kesinlikle başlamamamız veya yapmamamız gereken bir şeydi. Böylece dünya giderek daha istikrarsız hale geldi. Bu güzel hedeflerimiz, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz ve Paris hedeflerimiz vardı ama sonra yine benim hükümetimin ve diğer hükümetlerin dikkati dağıldı. Ardından salgın geldi. Hala bunun nereden geldiğini merak ediyoruz. Belki de salgın ABD'nin biyolojik teknolojisinden. Tıp dergisi Lancet için iki yıl Komisyon Başkanlığı yaptım bu konuyu iki yıl çok dikkatli bir şekilde inceledim. Bunun ABD laboratuvarından çıkmış gerçek bir olasılık var. Araştırmamdan emin değilim, ama imkansız değil. Ama size bir şey söyleyebilirim. ABD konuşmuyor, bu yüzden bilmiyoruz çünkü birçok önemli soru vardı. Onlara sordum, diğerleri sordu ve ABD sadece sustu. Yani bu beni çok endişelendiriyor. Ama virüs nereden gelirse gelsin, yine ortalığı kasıp kavurdu.

Sizinki gibi turizme bu kadar bağlı bir ülke bir anda turizmde çöküş yaşadı. Dediğim gibi tüm gezegenin en dikkat çekici yerlerinden biri olan Sultanahmet Camii yakınında bir oteldeydik. Ve dün dükkan sahiplerine nasıl geçti pandemi dönemi diye sorduğumuzda, 2 yıl kapattık dediler. Hiçbir şey, sıfır, eve gittik. Yani bildiğiniz gibi ekonomik etkileri çok büyük oldu.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI DÜNYA İÇİN FELAKET

Şimdi bir de bu savaş çıktı. Karadeniz'de bir savaş. Bana Kırım Savaşı'nı hatırlatıyor. Ayrıca, hakkında bir şeyler bildiğimiz bir savaş… Bence bu savaş önlenebilirdi. Basit bir nedenden dolayı NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'a genişlemesine tamamen karşıydım. Sadece haritaya baktım ve Rusya için oldukça rahatsız edici olacağını gördüm. Peki, bunu neden yapalım? Sorun çıkarmak istemediğiniz sürece komşularınıza böyle yapmazsınız. Ama benim hükümetim çok fazla öz denetime sahip değil, bu yüzden 2008'de NATO'yu genişleteceğimizi söyledi ve Rusya 'Lütfen bunu yapmayın' dedi. Ve dediler ki; bunu yapacağız, lütfen bunu yapmayın dediler. Bunu yapacağız dediler. Ve 2014'ten itibaren ABD devasa silahlar göndermeye başladı. Ve Putin izliyordu; 'Ne yapıyorsun?' Silahlar milyarlarca dolar oldu ve ardından 2021'de Başkan Putin şöyle dedi: "Dur, yapma!"

Bu güvenliğimiz için bir tehdittir. Başkan Biden dedi ki: 'Seninle bu konuyu konuşmayacağız bile. Bu seni ilgilendirmez.'

Şaka mı yapıyorsun? Nasıl olur da Rusya'nın işi olmaz? Komşu ülkesini silahlandırıyorsun elbette Rusya ilgilenecek. Böylece bir savaş çıktı. Bu dünya için bir felaket. Bu korkunç. Savaş her zaman korkunçtur. Tabii ki Ukrayna için daha kötü, ancak Ukrayna'yı asla bu karmaşaya sokmamalıydık. Çünkü sağduyulu olup deseydik ki işimize devam edelim, savaş çıkmazdı. Ama savaş herkesi etkiledi. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir aracı rolü oynamaya çalıştığı için Türkiye'ye gerçekten derin ve özel bir teşekkür etmek istiyorum. gerçekten gerekli. Oynamaya çalıştığınız role ihtiyacımız var, yani her iki tarafla da tartışabilmek ve bir barış yolu bulabilmek. Biliyoruz ki müzakereler mart sonunda neredeyse tamamlanacaktı ki Ukrayna uzaklaşma kararı aldı. Neden bilmiyorum, belki ABD onlara geri adım atmalarını söyledi. Ancak onların geri dönmelerine ihtiyacımız var çünkü sürdürülebilir kalkınmanın yolunu yalnızca barış açabilir.

Şimdi her ülke kömür madenlerine yeniden başlıyor ve yeni şu yeni bu. Çünkü savaş olduğunda herkes bakış açısını kaybetti. Bu savaşın durması gerekiyor ve büyük bir güç, büyük ülke ve komşunuz olarak Rusya ile işbirliği yapmamız gerekiyor. İşbirliğine ihtiyacımız var. Karadeniz'de mutlak barışa ihtiyacımız var. Karadeniz ise aslında 1780'lere kadar uzanan bir çekişme ve savaş alanı olmuştur. Rusya birkaç kişiyi kışkırttı, İngiltere ve Fransa birkaç kişiyi kışkırttı ve şimdi ABD kışkırtıyor. Ama şunu söyleyebilirim ki çoğu Amerikalı ne yazık ki haritada karadenizi bile gösteremez, buna rağmen kışkırtıyorlar ama ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sorunun büyük bir kısmı bu. Anlamı yok. Kültürü, varlığı, bu durumun ne kadar tehlikeli olduğu ve bu oyunun nasıl oynandığına dair bir fikirleri yok.

ÇİN'E DÜŞMAN OLMAMALIYIZ

Bu arada, İngilizler bugünlerde Amerikalılardan bile daha kötü çünkü eski imparatorluklarının hayalini kuruyorlar ve hala İngiliz İmparatorluğu olduklarını söylüyorlar ve 'Kazanacağız! Biz kazanacağız!, diye geziyorlar. sanki 1853'te savaşıyorlarmış gibi. Kırım Savaşı ile şimdiki arasındaki en büyük fark, Çar'ın nükleer silaha sahip olmamasıydı. Tüm konuşma şeklimiz şimdi aptalca. Hiç bir anlamı yok. Pervasız. Temelde işbirliği yapmamız gerekiyor. Bu arada, küçük bir nokta daha, sonra sürdürülebilir kalkınmaya geri döneceğim. Çin düşmanı olmamalıyız. Bir başka büyük medeniyet, insanlığın neredeyse %20'si. Bizimki kadar eski bir medeniyet büyük bir medeniyet ve buna rağmen NATO dün ne dedi? Çin, değerlerimiz için bir tehdit. İnanmıyorum. Çin, değerlerimizin bir parçasıdır. Çin bizim değerlerimize ulaşabilir. Biz Konfüçyüsçülükten öğrenmeliyiz, onlar da bizden öğrenebilirler.