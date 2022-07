Ünlü ABD'li ekonomistten çarpıcı Türkiye sözleri: Liderliği büyük önem taşıyor

TÜRKİYE'YE "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE KÜLTÜREL OLARAK DA LİDERLİK ETMESİ" ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, programda izletilen Sürdürülebilir Kalkınma başlıklı videoda yer alan Başkan Erdoğan'ın "Sadece kıtaların ve kültürlerin değil, aynı zamanda iklimlerin de kavşak noktasıyız. Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliğiyle mücadelede de en ön saflarda yer alıyoruz." sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Jeffrey Sachs, programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Sachs'ın dikkat çeken sözleri:

"First Lady, Bakan, Hükümetin seçkin üyeleri, akademik çevrelerden meslektaşlarım ve bayanlar ve baylar; bugün burada sizlerle birlikte olmanın ne kadar büyük bir zevk ve onur olduğunu söylememe izin verin.

Türkiye'ye ve tüm insanlığın en derin ve harika yerlerinden biri olan İstanbul'a geri döndüğüm için her zaman heyecan ve mutluluk duydum ve özellikle burada ailem ve torunumla birlikte olduğum için ve onlara ülkenizin güzelliklerini göstermeye başlayabileceğin için çok mutluyum. Şimdiden harika yemeklerin tadını çıkarıyorlar ve gözleri sonuna kadar açık. Benim ve eşimin ilk ziyaretimizde olduğu kadar heyecanlılar ve harika ülkenize her geldiğimizde bizim kadar heyecanlanıyorlar. Ve gerçekten de dünya çapında bilinen ve First Lady ile birlikte dünya çapında düzinelerce ülkenin deneyimlerinizden öğrenmek ve vizyonunuzu paylaşmak için bir araya geldiği Birleşmiş Milletlerin salonlarında yer almaktan büyük onur duyduğum sıfır atık mavi ekonomisinde First Lady'nin liderliğinde sürdürülebilir kalkınma konusundaki kararlılığınızdan çok ilham alıyorum.

2053 İÇİN PLANINIZ ÇOK ÖNEMLİ

Ben ayrıca çok da duygulandım ve bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 2053'de Türkiye için planınız, sürdürülebilir ekonomi ve toplum için bir plan veya 2053'e kadar tüm bu cesur hedeflere ulaşmak için karbondan arındırma planı. Bu önemli ve bütün bunlarda derin bir neden bulmamın sebepleri var. Bunun normal sebebi, dünya olarak bu gezegenin geleceği için çocuklarımız ve torunlarımız için gerekli değişiklikleri yapabileceksek, her yerde tüm uluslarımızın yüzyılın ortasına kadar net bir yol haritasına ihtiyaç duymasıdır. Çok zaman kaybettik, bu yüzden bu yol haritalarına ihtiyacımız var. İlham almamın normal nedeni bu. 2053 vizyonundan ilham almamın asıl nedeni, elbette 2053'ün, Türkiye'nin bu olağanüstü şehrin vekilharcı olarak 600. yıl dönümü olması. Bu oldukça büyük bir başarı, oldukça büyük bir başarı ve aynı zamanda oldukça büyük bir sorumluluk. Burası gezegendeki en ünlü yerlerden biri. Dünyada bunun gibi pek fazla yer yok. İstanbul, ondan önce Konstantinapol ondan önce de Bizans. Bu, tüm gezegendeki en büyük buluşma noktası, Avrupa ve Asya'nın buluşma noktası, tüm Avrasya'nın en büyük, en popülist merkezi kıtasının veya tüm insanlığın kara kütlesinin büyük kavşağı. Tarih sahnesinin hayati bir yerinde. Bugün İstanbul, bildiğiniz gibi, Avrupa'nın en büyük şehri ve tüm gezegendeki en önemli yerlerden biri olmaya devam ediyor ve bu hem özel bir sorumluluk getiriyor, ama aynı zamanda özel bir ruh da yarattığını düşünüyorum.

Nispeten yeni bir ülkeden geliyorum. Elbette ülke olarak 225 yaşındayız yani nispeten genciz. ABD'de birçok yönden gerçekten olgunlaşamamışız. Bu uzun bir medeniyet değil, çok kısa bir zaman dilimi. Avrupalı sömürgecilerin gelişinden önce köklü toplumlar vardı, ama ne yazık ki onlar, çoğu zaman Avrupalı yerleşimciler tarafından yok edildiler. Yani derin kökleri olmayan bir toplumuz. Derin yapılarımız yok. 20 yıl düşündüm, 40 yıl, 30 yıl yaşadım, üzgünüm çünkü Harvard Üniversitesi 1636'da yapıldı. İstanbul, Konstantinopolis ondan yaklaşık bin yıl önceydi. Bizde öyle bir miras, bakış açısı ve bununla birlikte gelen kültürel sermaye yok. O yüzden Bakanı ya da First Lady'yi ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye olan bağlılığını ve oynarken gördüğümüz o çok güzel videoyu izlediğimde fark ettim ki Türkiye'nin üstlendiği küresel rol, benim bakış açıma göre öyle basit bir şey değil, çok derin bir kültürel ve çok derin bir tarihsel farkındalığın yansımasıdır ve buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu süreklilik duygusuna ihtiyacımız var. Çünkü sadece kısa bir zaman patlamasında yaşadığımız hissine sahipsek, korkarım ki ABD bu yönde, karşılaştığımız sorunların üstesinden gelmek için kültürel bir ruh bulamayacağız, bu yüzden gerçekten Türkiye'den sadece teknik liderliğinizi, uzmanlığınızı ve önde gelen iş dünyası ve üniversite yönetimlerindeki rolünü değil, aynı zamanda kültürel liderliğinizi de gerçekten yanımızda istiyoruz.

Bir dünya medeniyetinin parçasıyız, dünya toplumunun ve kültürünün liderleriyiz, çok eskilere dayanan bir anlayışımız ve temelimiz var ve bunun artık dünya için önemli olduğunu biliyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz diyebilmek cesaret ister. Çünkü o özel bakış açısına kesinlikle ihtiyacımız var ve siz onu sunuyorsunuz; bu sizde var, eşsiz. Dünyada belirlediğimiz hedeflere ulaşma konusunda gerçekten iyi vakit geçirmiyoruz. Bu yıl, küresel siyasi düzeyde bu sorunlar hakkında endişelenmenin ellinci yıldönümü çünkü elli yıl önce dünya hükümetlerinin ilk toplantısı Stockholm'deydi. BM Konferansı ve İnsan Çevresi olarak adlandırıldı. Hükümetler bir araya geldiler ve dediler ki; "Biliyor musunuz? Bir sorunumuz var. Ekonomilerimiz büyüyor ama yoğun kaynak kullanımıyla gelişiyor. Fosil yakıtların yakılmasıyla çevreyi kirleterek sonlu gezegenimizin vadesini dolduruyor."