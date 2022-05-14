Ümit Özdağ'dan 'kurgu' kokan paylaşım! Tuvalet kabininden 'mülteci' görüntüsü servis etti

Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlar ve açıklamalar yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokasyonu körükleyen bir paylaşım daha yaptı.
TUVALET GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Twitter'da bir tuvalet kabininin üzerinden fotoğraflar paylaşan Özdağ, "Esenyurt'ta camii tuvaletlerinde Uyuşturucu kullanan muhacirler. Yerel basına ağır baskı uygulanarak sığınmacı/ kaçak haberleri yapmaları engelleniyor. Suç kayıtları girilmiyor. Türkler daha fazla suç işliyor yalanı utanmazca söyleniyor." iddiasında bulundu.
RÖNTGEN Mİ TİYATRO MU?
Özdağ'ın provokasyonu körüklemek için yaptığı bu paylaşım sosyal medyanın da tepkisini çekti.
Tuvaletlerde kamera olmadığı bilinirken, vatandaşlar Özdağ'ın bu görüntülere nasıl ulaştığını sorguladı.