CHP'li Faik Öztrak'tan polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili tepki çeken açıklama: Vekile provokasyon varsa kabul edilemez





DBP'Lİ AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIK DOSYASINA İLİŞKİN CHP'NİN TUTUMU

"DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyasının bu hafta Karma Komisyon'da görüşülmesi bekleniyor. AK Parti ve MHP 'Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılmalı' diyor. CHP'nin bu konudaki tutumu ne olacak?" şeklinde yöneltilen soru üzerine Faik Öztrak, "Ne zamandan beri dokunulmazlık dosyası ile ilgili grup kararı alınıyormuş? Daha dosya komisyona gelmemiş. Arkadaşlarımız dosyanın kapağını açıp içinde ne var ne yok görmemişler. Şimdi eğer bu konuda grup kararı almak da mümkün değilse hukuka saygılı bir parti olarak milletvekillerimiz dosyayı gördükten sonra kendi kanaatlerine uygun şekilde kararlarını vereceklerdir." şeklinde konuştu.