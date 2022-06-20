CHP'li Faik Öztrak'tan polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili tepki çeken açıklama: Vekile provokasyon varsa kabul edilemez

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Faik Öztrak, polise yumruk atan DBP Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz'e ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.
"OLAYIN ÖNCESİNİ BİLMİYORUZ, MİLLETVEKİLİNİ KARŞI PROVOKASYON VARSA KABUL EDİLEMEZ"
"Ahmet Türk, Kadıköy'deki izinsiz yürüyüş sırasında polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ilişkin, 'Polise tokat atılmaz' değerlendirmenize tepki gösterdi. Sizin cevabınız nedir?" sorusuna Öztrak, "Tabii olayın öncesini bilmiyoruz, orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa o da kabul edilemez ama tekrarlıyoruz. Ne olursa olsun bir milletvekili polise tokat, yumruk atamaz. Milletvekili sakin olmak zorundadır, itidalli olmak zorundadır. Polise tokat, yumruk atmak kabul edilemez. Biz, burada duruyoruz." yanıtını verdi.
DBP'Lİ AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIK DOSYASINA İLİŞKİN CHP'NİN TUTUMU
"DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyasının bu hafta Karma Komisyon'da görüşülmesi bekleniyor. AK Parti ve MHP 'Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılmalı' diyor. CHP'nin bu konudaki tutumu ne olacak?" şeklinde yöneltilen soru üzerine Faik Öztrak, "Ne zamandan beri dokunulmazlık dosyası ile ilgili grup kararı alınıyormuş? Daha dosya komisyona gelmemiş. Arkadaşlarımız dosyanın kapağını açıp içinde ne var ne yok görmemişler. Şimdi eğer bu konuda grup kararı almak da mümkün değilse hukuka saygılı bir parti olarak milletvekillerimiz dosyayı gördükten sonra kendi kanaatlerine uygun şekilde kararlarını vereceklerdir." şeklinde konuştu.