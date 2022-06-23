Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz için 'komisyon' kararı! Dokunulmazlığı kaldırılacak...

'NİHAİ KARAR MERCİ TBMM GENEL KURULU'

Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, hakkında en fazla dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekili olduğunu aktaran Beyazıt, "Milletvekillerinin azami şekilde bu tür tavır ve davranışlardan uzak durması gerekiyor. Gündemimize aldığımız dosyalar, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in tekrar mahiyeti gösteren ve kamuoyunda infiale sebep olan, kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamak için direnme ile fiziki ve sözlü şiddette bulunma iddialarını içeren dosyalar. Yasama organın saygınlığına zarar verebilecek mahiyetteki bu iddiaların komisyon tarafından incelenmesi, parlamentonun ve milletvekillerinin itibarının korunabilmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Dosyalarda yer alan suçlamalar iddia niteliğinde olup, komisyonumuzun görevi de ilgili milletvekilinin suçlu olup, olmadığının değerlendirilmesi ve yargılanması değildir. Komisyonumuzun ve kuracağımız hazırlık komisyonunun görevi dosyaları incelemek ve gerekli görülürse yargılamanın önünü açmak ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermek olacaktır. Bu konudaki nihai karar merci ise TBMM Genel Kurulu'dur" dedi.



HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ise Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın Aydeniz hakkında kullandığı ifadelerin doğru olmadığını iddia etti. Daha sonra Aydeniz hakkındaki 5 ayrı dokunulmazlık dosyasının içeriği tek tek okundu.

DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KOMİSYON KARARI

Komisyon DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

HDP'LİLER İÇERİĞİN OKUNMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Komisyonun HDP'li üyeleri ise basın önünde dosyaların içeriğinin okunmasına itiraz etti. Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.

NELER OLMUŞTU?

Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemek için yürüyen 27. dönem HDP Diyarbakır Milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz bir polisimize yumruk salladı.