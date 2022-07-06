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    • 06.07.2022 18:35
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    Son dakika: Turuncu kategoriden sarı torbaya! Van'da PKK'lı Osman Yıldırımçakar ve Şehmiran Karahan imha edildi

    Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen hainlerin ikisinin PKK yöneticisi olduğu ve turuncu kategoride bulundukları öğrenildi. 1 milyon TL ödülle aranan iki kalleşin isimleri ise Argeş kod adlı Osman Yıldırımçakar ve Jiyan Eruh Miran kod adlı Şehmiran Karahan...

    Turuncu kategoriden sarı torbaya!

    İç Güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas neticesinde, JÖH ve Komando birliklerince 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

    *ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van Çatak İlçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle *Turuncu* kategoride yer alan, Argeş kod adlı Osman Yıldırımçakar adındaki terörist olduğu,
    diğer teröristin de Van İli Gürpınar İlçesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle *Turuncu* kategoride aranan, Jiyan Eruh Miran kod adlı Şehmiran Karahan adındaki terörist olduğu tespit edilmiştir

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel Son dakika: Turuncu kategoriden sarı torbaya! Van'da PKK'lı Osman Yıldırımçakar ve Şehmiran Karahan imha edildi
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