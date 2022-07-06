Son dakika: Turuncu kategoriden sarı torbaya! Van'da PKK'lı Osman Yıldırımçakar ve Şehmiran Karahan imha edildi

İç Güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas neticesinde, JÖH ve Komando birliklerince 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

*ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van Çatak İlçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle *Turuncu* kategoride yer alan, Argeş kod adlı Osman Yıldırımçakar adındaki terörist olduğu,

diğer teröristin de Van İli Gürpınar İlçesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle *Turuncu* kategoride aranan, Jiyan Eruh Miran kod adlı Şehmiran Karahan adındaki terörist olduğu tespit edilmiştir

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.