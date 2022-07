CHP'de adaylık krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu Financial Times’a verdiği röportajda Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşladı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkta 13 kez hüsrana uğradı. Ancak her çıkışıyla 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği imajı yarattı! Sözleri partisinden bile destek bulmadı. İşler kızıştı! CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da işi gücü bıraktı, adeta seçim turuna çıktı! Mega kent hizmet beklerken Karadeniz'de miting yaptı! Dün ise kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren İngiliz gazetesi Financial Times'la röportaj yaptı. Financial Times'ın "Kılıçdaroğlu kazanabilir mi?" sorusunu verdiği cevap adaylık sinyali olarak yorumlandı: Bir yorum yapmam doğru olmaz. Ancak doğru adayı seçmek çok ama çok önemli...