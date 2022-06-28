Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı gizli 'Büyükada' toplantısında sinir krizi geçirdi: Böyle bir şey söz konusu olamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki açık savaşta hamle üstüne hamle yapılıyor...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptıkları toplantılar sonunda henüz aday belirleyemedi.
6+1'li masanın adaylık pazarlıkları ve savaşları derinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu da muhtemel rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alarak 'Belediye Başkanları işine baksın' çıkışları ile iki ismin üzerine çizmeye çalıştı.
EKREM İMAMOĞLU MEYDAN OKUDU
Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları her fırsatta 'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur' söylemleriyle adını ön plana çıkarırken Ekrem İmamoğlu CHP'yi karıştıracak bir çıkışa imza attı.
Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükada'daki Loca Restoran'da Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı toplantıda CHP'li belediye başkanları ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
İmamoğlu toplantıda CHP Genel Merkezine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta meydan okudu.
"BANA KİMSE SİYASET KONUŞMA DİYEMEZ"
İmamoğlu Büyükada'daki toplantıda kullandığı, "Türkiye yeni bir döneme giriyor. 2023 seçimlerinden sonra muhtemelen bir seçime daha gideceğiz. Arkasından yerel seçimler var. Referandumlar, vs. Bu dönemin partimiz tarafından iyi okunması lazım." ifadeleriyle Genel Merkeze "CHP Genel Merkezi Türkiye'yi ve siyaseti okuyamıyor" göndermesi yaparken "2023'ten sonraki yoğun siyasi dönemde genç, dinamik, sürekli sokakta çalışacak kadrolara ihtiyaç var. Bana kimse siyaset konuşma diyemez. Türkiye'de siyaset konuşacak beş kişi varsa, biri benim. Konuşmaya da devam edeceğim." ifadeleriyle de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yarıştan henüz çekilmedim' mesajı verdi.
İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Genel Merkezi hedef alan ifadelerinin CHP'li isimlerin katıldığı toplantıdan sızmasına sinirlendiği ve tepki verdiği ortaya çıktı.
Büyükada'daki toplantıyı köşesine taşıyan Zafer Şahin bugün yazdığı yazısında toplantıdan yeni ayrıntılara yer veririken İmamoğlu'nun anket sonuçlarını görünce yaşadığı gerilimi kaleme aldı.