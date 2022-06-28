Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı gizli 'Büyükada' toplantısında sinir krizi geçirdi: Böyle bir şey söz konusu olamaz

İşte Şahin'in o yazısı;

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta Büyükada'da 14 CHP'li belediye başkanıyla gerçekleştirdiği gizli toplantının detaylarını bu köşeden aktarmıştık. Duyduğuma göre, Ekrem Bey bu toplantıdaki konuşmaların ortaya çıkmasına çok bozulmuş. Toplantıya katılan bazı belediye başkanlarının kendisine tuzak kurduğunu söylüyor ve "Günü gelince bunlara hesap soracağım" diyormuş! Kendi iç işleri. Bizi ilgilendirmez. Biz işimizi yapmaya devam edelim. Meşhur Büyükada toplantısından bir detay daha aktaralım.

O toplantıya bir kadın kamuoyu araştırmacısı da katılmış. İstanbul'daki son durumu ilçe ilçe anlatmış CHP'li başkanlara. AK Parti'nin genelde bir miktar oy kaybettiğini ama İstanbul özelinde oyunu koruduğunu rakamlarla dile getirmiş. Hatta bazı AK Partili belediyelerde oyların 2019'a göre yükselişe geçtiğini de vurgulamış.

"İMAMOĞLU ADETA KÜPLERE BİNMİŞ"

Sen misin bunu söyleyen… İmamoğlu adeta küplere binmiş. Açmış ağzını, yummuş gözünü. "Benim olduğum yerde böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu rakamlar doğru değil" demiş kadın araştırmacıya. Buz gibi bir hava esmiş salonda.

"BU ADAMDA BU HIRS VARKEN CHP DAHA ÇOK KARIŞIR"

Son dönemde anketlerde dramatik bir düşüş yaşadığı CHP'liler tarafından da kabul edilen İmamoğlu'nun önüne konulan anketlere bile inanmayan bir çizgiye gelmesi düşündürücü. Ama özgüveninin hâlâ yerinde olduğu anlaşılıyor. Bu bir siyasetçi için iyi bir şey. Yazın bir köşeye. Bu adamda bu hırs varken CHP daha çok karışır."