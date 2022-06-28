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    • 28.06.2022 09:48
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    Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı gizli 'Büyükada' toplantısında sinir krizi geçirdi: Böyle bir şey söz konusu olamaz

    Muhalefetin peş peşe gerçekleştirdiği yuvarlak masa toplantılarından 2023 için henüz aday çıkmazken CHP içindeki kavga her geçen gün derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığı çıkışlarla adaylığının kesin olduğu mesajını verirken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta Büyükada'da CHP'li isimlerle yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu'na göndermelerde bulunarak 'Yarışı bırakmadım' mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu'nun toplantıda verdiği mesajların basına sızması dengesini bozarken Büyükada toplantısına ilişkin bir bomba daha ortaya çıktı. Toplantıya katılan bir anketçinin İstanbul'da CHP'nin oylarının düştüğünü rakamlarla açıklaması üzerine sinirlenen İmamoğlu'nun sert ifadelerle tepki gösterdiği öğrenildi. İşte İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na meydan okuması ve patlaması muhtemel yeni krizin detaylar...

    takvim.com.tr
    Büyükada krizi!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki açık savaşta hamle üstüne hamle yapılıyor...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptıkları toplantılar sonunda henüz aday belirleyemedi.

    6+1'li masanın adaylık pazarlıkları ve savaşları derinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu da muhtemel rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alarak 'Belediye Başkanları işine baksın' çıkışları ile iki ismin üzerine çizmeye çalıştı.

    EKREM İMAMOĞLU MEYDAN OKUDU
    Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları her fırsatta 'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur' söylemleriyle adını ön plana çıkarırken Ekrem İmamoğlu CHP'yi karıştıracak bir çıkışa imza attı.

    Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükada'daki Loca Restoran'da Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı toplantıda CHP'li belediye başkanları ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

    İmamoğlu toplantıda CHP Genel Merkezine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta meydan okudu.

    "BANA KİMSE SİYASET KONUŞMA DİYEMEZ"
    İmamoğlu Büyükada'daki toplantıda kullandığı, "Türkiye yeni bir döneme giriyor. 2023 seçimlerinden sonra muhtemelen bir seçime daha gideceğiz. Arkasından yerel seçimler var. Referandumlar, vs. Bu dönemin partimiz tarafından iyi okunması lazım." ifadeleriyle Genel Merkeze "CHP Genel Merkezi Türkiye'yi ve siyaseti okuyamıyor" göndermesi yaparken "2023'ten sonraki yoğun siyasi dönemde genç, dinamik, sürekli sokakta çalışacak kadrolara ihtiyaç var. Bana kimse siyaset konuşma diyemez. Türkiye'de siyaset konuşacak beş kişi varsa, biri benim. Konuşmaya da devam edeceğim." ifadeleriyle de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yarıştan henüz çekilmedim' mesajı verdi.

    İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Genel Merkezi hedef alan ifadelerinin CHP'li isimlerin katıldığı toplantıdan sızmasına sinirlendiği ve tepki verdiği ortaya çıktı.

    Büyükada'daki toplantıyı köşesine taşıyan Zafer Şahin bugün yazdığı yazısında toplantıdan yeni ayrıntılara yer veririken İmamoğlu'nun anket sonuçlarını görünce yaşadığı gerilimi kaleme aldı.

        İşte Şahin'in o yazısı;

        "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta Büyükada'da 14 CHP'li belediye başkanıyla gerçekleştirdiği gizli toplantının detaylarını bu köşeden aktarmıştık. Duyduğuma göre, Ekrem Bey bu toplantıdaki konuşmaların ortaya çıkmasına çok bozulmuş. Toplantıya katılan bazı belediye başkanlarının kendisine tuzak kurduğunu söylüyor ve "Günü gelince bunlara hesap soracağım" diyormuş! Kendi iç işleri. Bizi ilgilendirmez. Biz işimizi yapmaya devam edelim. Meşhur Büyükada toplantısından bir detay daha aktaralım.

        O toplantıya bir kadın kamuoyu araştırmacısı da katılmış. İstanbul'daki son durumu ilçe ilçe anlatmış CHP'li başkanlara. AK Parti'nin genelde bir miktar oy kaybettiğini ama İstanbul özelinde oyunu koruduğunu rakamlarla dile getirmiş. Hatta bazı AK Partili belediyelerde oyların 2019'a göre yükselişe geçtiğini de vurgulamış.

        "İMAMOĞLU ADETA KÜPLERE BİNMİŞ"
        Sen misin bunu söyleyen… İmamoğlu adeta küplere binmiş. Açmış ağzını, yummuş gözünü. "Benim olduğum yerde böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu rakamlar doğru değil" demiş kadın araştırmacıya. Buz gibi bir hava esmiş salonda.

        "BU ADAMDA BU HIRS VARKEN CHP DAHA ÇOK KARIŞIR"
        Son dönemde anketlerde dramatik bir düşüş yaşadığı CHP'liler tarafından da kabul edilen İmamoğlu'nun önüne konulan anketlere bile inanmayan bir çizgiye gelmesi düşündürücü. Ama özgüveninin hâlâ yerinde olduğu anlaşılıyor. Bu bir siyasetçi için iyi bir şey. Yazın bir köşeye. Bu adamda bu hırs varken CHP daha çok karışır."

        İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ADAY OLUR MU?
        Konuya ilişkin bir değerlendirme de Gazeteci Yazar Abdülkadir Selvi yaptı. Selvi şunları söyledi.

        "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dengeyi Meral Akşener belirleyecek. Ekrem İmamoğlu'nun önünü Akşener açar ya da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verirse Kılıçdaroğlu olur. Akşener, "Kemal Bey siz kazanamazsınız adayımız İmamoğlu olsun' derse masanın +1'i HDP de bunu desteklerse aday İmamoğlu olur. Fakat biz 'Kemal Kılıçdaroğlu ile kazanıyoruz' denirse aday Kılıçdaroğlu ile devam edilir. İmamoğlu bu durumda ya HDP ve İYİ Parti desteği ile çıkmak. Ya da Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dsetekliyorum ve Genel Başkanlığa adayım diyebilir."
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