Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız

İsveç ve Finlandiya'yla üçlü muhtırayla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız" dedi.
SURİYE'YE OPERASYON
Suriye'de bir tehdit olduğunda operasyon yapılabileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye, burada kendisine yönelik bir tehdit oluştuğu zaman onu dinlemez, bertaraf eder. Olay bu." ifadelerini kullandı.
İSVEÇ'TE SKANDAL İFADELER: UTANÇ VERİCİ
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıra sonrası İsveç basını Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı söylemlerine devam etmiş, "Türkiye ile yapılan bu anlaşma, İsveç için utanç verici." manşetleri atmıştı.
İSVEÇ'TE GAZETECİLERDEN KÜSTAH ELEŞTİRİLER
Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, "Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi.
Expressen yazarı Magnus Falkehed da "Bizim Başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir." ifadesini kullandı.