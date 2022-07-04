Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.07.2022 10:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2022 11:17
    ABONE OL

    Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız

    Son dakika haberi! İsveç ve Finlandiya'yla üçlü muhtırayla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız" dedi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıra sonrası İsveç basını Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı söylemlerine devam etmiş, "Türkiye ile yapılan bu anlaşma, İsveç için utanç verici." manşetleri atmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Uymazlarsa bunları NATO’ya almayacağız

    İsveç ve Finlandiya'yla üçlü muhtırayla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız" dedi.

    SURİYE'YE OPERASYON
    Suriye'de bir tehdit olduğunda operasyon yapılabileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye, burada kendisine yönelik bir tehdit oluştuğu zaman onu dinlemez, bertaraf eder. Olay bu." ifadelerini kullandı.

    İSVEÇ'TE SKANDAL İFADELER: UTANÇ VERİCİ
    Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıra sonrası İsveç basını Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı söylemlerine devam etmiş, "Türkiye ile yapılan bu anlaşma, İsveç için utanç verici." manşetleri atmıştı.



    İSVEÇ'TE GAZETECİLERDEN KÜSTAH ELEŞTİRİLER
    Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, "Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi.

    Expressen yazarı Magnus Falkehed da "Bizim Başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir." ifadesini kullandı.

        Eski Sosyal Demokrat hükümetinin Kalkınma Bakanı Pierre Schori ise "Türkiye ile yapılan bu anlaşma, İsveç için utanç verici." dedi

        İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını söyledi. Andersson, Almedalen Politika Formu'nda yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, "Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız." demişti.

        Terör faaliyetlerine karışmayanların endişe etmesine gerek olmadığını söyleyen Andersson, "İsveç vatandaşı olanlar ulusal ve uluslararası hukuka göre iade edilemeyecek. Terör faaliyetlerine katılmadıysanız endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullanmıştı. Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzalanan üçlü muhtırada, Türkiye'ye büyük tavizler verildiği ve kamuoyunda sert eleştiriler aldığı konusundaki sorulara ise cevap vermemişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’nun son skandalı!
        Haberler Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız
            SON DAKİKA