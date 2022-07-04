Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız





İSVEÇ'TE GAZETECİLERDEN KÜSTAH ELEŞTİRİLER

Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, "Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi.

Expressen yazarı Magnus Falkehed da "Bizim Başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir." ifadesini kullandı.