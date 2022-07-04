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    • 04.07.2022 11:06
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    SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Sözde PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir Gara'da etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

    AA
    MİT’ten nokta atışı! PKK’lı Hanım Demir..

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir etkisiz hale getirildi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Demir, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde takibe alındı.

    Örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yerinin tespit edilmesinin ardından Demir'e düzenlenecek operasyon için harekete geçildi. Demir ile beraberindeki PKK'lılar, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

    Terörist Demir'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı, güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı öğrenildi.

    Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Sincar ve Gara'da yürüten Demir'in örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirlendi.

    Terörist Demir'in, MİT'in 2021'de "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef el Muhammed'i etkisiz hale getirmesinin ardından örgüt tarafından onun yerine getirildiği öğrenildi.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Sözde PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir Gara'da etkisiz hale getirildi
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