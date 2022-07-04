SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Sözde PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir Gara'da etkisiz hale getirildi

Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Sincar ve Gara'da yürüten Demir'in örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirlendi.

Terörist Demir'in, MİT'in 2021'de "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef el Muhammed'i etkisiz hale getirmesinin ardından örgüt tarafından onun yerine getirildiği öğrenildi.