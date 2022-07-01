1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları 2022! Kabotaj Bayramı’nın önemi nedir, neden kutlanır? Kabotaj ne demek?

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması denizciliği ve gemiciliği daha da önemli bir boyuta taşımıştır. 1 Temmuz resmi tatil olarak izinli sayılmasa da aslında milli bir bayramdır. Gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak amacıyla 1 Temmuz 1926'dan bu yana her sene kutlanmaktadır. İşte gündemde çok araştırılan 2022 Kabotaj Bayramı kutlama mesajları...
2022 KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI
- Türkiye'nin, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği Kabotaj Bayramı kutlu olsun
-Denizcilik sektörünün gelişmesinde emeği geçenler ile tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
-Temiz denizlerde güvenli denizcilik için, tüm kamu ve özel kuruluşların üzerlerine düşen sorumluluktan kaçınmayacağına olan inancımla, Kabotaj ve Denizcilik Bayramınızı büyük bir onur ve gururla kutlarım.
- Yerli ve milli gemilerimizle denizlerdeyiz. Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle bütün denizci şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
-Bir dalgadan bir damla çıkarmak kolaydır, biz bir damladan bir deniz çıkarmalıyız. Yüreği denizden geçen tüm vatandaşlarımızın Kabotaj Bayramını gönülden kutlarım.
-Denizcilikte istediğimiz seviyelere ulaşmak temennisiyle, tüm denizcilik camiasının ve halkımızın "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum.
KABOTAJ NE DEMEK?
Kabotaj kelime anlamı olarak, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin bazı hükümler yer alır.