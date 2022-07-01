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    • 01.07.2022 11:27
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    1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları 2022! Kabotaj Bayramı’nın önemi nedir, neden kutlanır? Kabotaj ne demek?

    1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj Bayramı neden kutlanır? Kabotaj ne demek? 1 Temmuz’da kutlanan Kabotaj Bayramı hakkında arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. 20 Nisan 1926 tahinde kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin ardından kutlanmaya başlanan Kabotaj Bayramı merak ediliyor. Kabotaj Bayramı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Peki Kabotaj Bayramı nedir? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları 2022!

    Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması denizciliği ve gemiciliği daha da önemli bir boyuta taşımıştır. 1 Temmuz resmi tatil olarak izinli sayılmasa da aslında milli bir bayramdır. Gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak amacıyla 1 Temmuz 1926'dan bu yana her sene kutlanmaktadır. İşte gündemde çok araştırılan 2022 Kabotaj Bayramı kutlama mesajları...

    2022 KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI

    - Türkiye'nin, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği Kabotaj Bayramı kutlu olsun
    -Denizcilik sektörünün gelişmesinde emeği geçenler ile tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
    -Temiz denizlerde güvenli denizcilik için, tüm kamu ve özel kuruluşların üzerlerine düşen sorumluluktan kaçınmayacağına olan inancımla, Kabotaj ve Denizcilik Bayramınızı büyük bir onur ve gururla kutlarım.
    - Yerli ve milli gemilerimizle denizlerdeyiz. Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle bütün denizci şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
    -Bir dalgadan bir damla çıkarmak kolaydır, biz bir damladan bir deniz çıkarmalıyız. Yüreği denizden geçen tüm vatandaşlarımızın Kabotaj Bayramını gönülden kutlarım.
    -Denizcilikte istediğimiz seviyelere ulaşmak temennisiyle, tüm denizcilik camiasının ve halkımızın "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum.

    KABOTAJ NE DEMEK?

    Kabotaj kelime anlamı olarak, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin bazı hükümler yer alır.

        KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

        Türkiye'de, 20 Nisan 1926 tahinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, "Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır." hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceği belirtilmiştir. Böylelikle her yıl 1 Temmuz günü "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlanıyor.

        Türk denizciliğinin gelişmesi amaçlanan Kabotaj Yasası ile daha önceden kapitülasyonlarla yabancılara verilen haklar böylelikle denizde kendi vatandaşlarımız adına geri kazanılıyor. Kabotaj Kanunu ile kazanılan avantajların, denizcilik sektörünün her alanında gerektiği kadar etkili kullanılması söz konusu değil. Gerek yük taşımacılığında, gerekse yolcu taşımacılığında denizyolları gerektiği gibi kullanılmıyor.

        Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Çünkü Batılı ülkelere verilmiş olan kapütülasyon hakları sebebiyle Osmanlı imparatorluğu kıyılarında yabancı bandıralı tekneler hizmet görürlerdi. Ancak 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapütilasyonlar lağvedildi. Böylece Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. Türkiye'nin büyük ölçüde bir yarım ada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu Türk denizciliğine büyük bir imkân tanıyordu.

        Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Yasa aynı yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur. Bu bayramda genel tatil yoktur.
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