1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları 2022! Kabotaj Bayramı’nın önemi nedir, neden kutlanır? Kabotaj ne demek?

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Türkiye'de, 20 Nisan 1926 tahinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, "Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır." hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceği belirtilmiştir. Böylelikle her yıl 1 Temmuz günü "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlanıyor.

Türk denizciliğinin gelişmesi amaçlanan Kabotaj Yasası ile daha önceden kapitülasyonlarla yabancılara verilen haklar böylelikle denizde kendi vatandaşlarımız adına geri kazanılıyor. Kabotaj Kanunu ile kazanılan avantajların, denizcilik sektörünün her alanında gerektiği kadar etkili kullanılması söz konusu değil. Gerek yük taşımacılığında, gerekse yolcu taşımacılığında denizyolları gerektiği gibi kullanılmıyor.