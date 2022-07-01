SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak! Sınavlar 26-27 Kasım'da yapılacak

Kütahya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Bozdağ, yargı sistemi ve adliyelerde yapılan düzenlerini anlatarak, hakim-savcı, personel, mahkeme sayılarının artırıldığını ve teknik donanımların güçlendirildiğini kaydetti.

İnşaat halinde olanlarla birlikte şu anda Türkiye'de adliyelerde 7 milyon metrekare kapalı alanın bulunduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, "Türkiye'de 78 müstakil adliye binası sayısını 363'e çıkardık. Hedefimiz, önümüzdeki yılarda müstakil adliyesi olmayan il bırakmamaktır" dedi.

Bakan Bozdağ, yargının ve hukuk devletinin güçlendirilmesi için pek çok yenilik yapıldığını kaydetti.