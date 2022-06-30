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    • 30.06.2022 12:37
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    • 30.06.2022 12:49
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    Dünya övdü sözde "yerli" muhalefet hazmedemedi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Türkiye'nin Erdoğan'ın NATO Zaferi'ni hedef aldı

    Türkiye, İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde istediğini aldı. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı memorandum, dünya basınında "Türkiye ve Erdoğan'ın zaferi" manşetleriyle haberleştirilirken; Türkiye'deki muhalefet ise gelişmelerden rahatsız oldu. Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen muhalefette İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, anlaşmanın "taviz" olduğunu iddia ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "Erdoğan yelkenleri suya indirdi" dedi. Anlaşmadan rahatsız olan bir diğer kişi ise İsveç'teki PKK'lı vekil Kakabaveh oldu. Kakabaveh anlaşmayı, "kara bir gün" olarak yorumaldı.

    Dünya övdü sözde yerli muhalefet hazmedemedi

    İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında kritik bir anlaşmaya imza atıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı 4'lü görüşme sonrası Türkiye masadan istediğini aldı.

    Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya terör örgütleriyle ilgili maddeleri kabul ettirmesinin yanı sıra silah ambargolarının kaldırılması ve iade taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi gibi maddelerin yer aldığı anlaşma dünya basınında geniş yer buldu.

    ERDOĞAN'IN ZAFERİ
    Avrupa ve ABD basını anlaşmayı "Erdoğan'ın zaferi" başlıklarıyla manşete taşıdı. The Economist'ten BBC'ye, CNN'den New York Times'a kadar birçok kuruluş anlaşma ile ilgili benzer yorumlarda bulundu.

    Örneğin, İngiliz Economist dergisi "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.

    İki İskandinav ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya katılmak için başvuru yaptığını hatırlatan BBC haberinde "Şimdi iki ülke Türkiye'nin bazı taleplerini kabul etti" ifadesi yer aldı.

    "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulüne muhalefetinden vazgeçti" diyen Alman Bild gazetesi anlaşma ile iki ülkenin NATO üyeliklerinin önünde bir engel kalmadığına vurgu yaptı.

    Anlaşmayla İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütü olarak tanınan PKK ile mücadele ve YPG/PYD'ye destek vermeme taahhüdünde bulundukları kaydedildi.

    Üçlü muhtırada, İsveç ve Finlandiya'nın "YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacakları" vurgulanarak Türkiye ile "bu terör örgütlerinin eylemlerini önlemek amacıyla iş birliğini artırmak üzerinde anlaştıkları" da belirtiliyordu.

        Hatta Türkiye düşmanlığı ile bilinen PKK ve FETÖ sevdalısı Amberin Zaman dahi, Türkiye'nin NATO'da İsveç ve Finlandiya'yı dize getirmesi hakkındaki yazısında bunun başarı olduğunu vurguladı. Amberin Zaman söz konusu anlaşmayla ilgili olarak Türkiye'nin talebi doğrultusunda ABD ve Stoltenberg'in birlikte İsveç'e baskı uyguladığını söyledi. Paylaşımda, "Benim kaynaklarıma gore ABD perde arkasında Stoltenberg ile birlikte İsveç'e baskı uyguladı. PYD YPG FETÖ ifadeleri Erdoğan'ın dün İsveç ve Finlandiya başbakanları ile yaptığı görüşme akabinde açıklanan metine bu sayede girdiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

        TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFET HAZMEDEMEDİ
        Ancak muhalefet, Türkiye'nin bu diplomatik başarısından rahatsız oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan mutabakatı eleştirirken, "İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Üçlü mekanizma İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Böyle durumlara Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı başka mutabakatlara da şahit olduk. Aldanmak ve aldatılmak sıradan alışkanlıkları olsa da bu Türk milleti için kabul edilebilir değildir" dedi.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Erdoğan henüz iç politika nedir, dış politika nedir bunun ayrımına varmış değil. İçerideki bir vatandaşa hitap eder gibi konuşuyor. Yurt dışına gittiği zaman da yelkenleri indiriyor. Onlar ne derse altına imzayı basıyor. Suudi Arabistan'a, Yunanistan'a, İsrail'e neler söylediler. Ne oldu sonra? Dışişleri Bakanlığı'nın bir diplomasi geleneği vardır. Uzun yıllar yurt dışında değişik ülkelerde deneyim kazanıp büyükelçiliğe gelen insanlar, önemli görevler yapan isimler vardı. Dışişleri Bakanlığı'nın fonksiyonunu reddediyorsunuz. "Monşer" diyerek onları aşağıladınız. Bunların yerine rüşvetçi, partici, eski milletvekillerini büyükelçi atadınız, işleyiş bozuldu." açıklamasında bulundu.

            Türkiye'nin iadesini talep ettiği İsveç'teki PKK'lı vekil Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imzalanmasının "kendileri için kara bir gün olduğunu" belirtti. Kakabaveh, bildiriye imza atan isimlerden olan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağını söyledi.

            TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Kakabaveh, Linde hakkında gensoru önergesi vermek için mecliste 35 milletvekilinin imzasının gerektiğini dile getirdi.

            Terör destekçisi Kakabaveh, bu yönde hareket edecek 35 vekilin mecliste bulunduğunu iddia etti.
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            Haberler Güncel Dünya övdü sözde "yerli" muhalefet hazmedemedi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Türkiye'nin Erdoğan'ın NATO Zaferi'ni hedef aldı
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