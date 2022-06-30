Dünya övdü sözde "yerli" muhalefet hazmedemedi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Türkiye'nin Erdoğan'ın NATO Zaferi'ni hedef aldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında kritik bir anlaşmaya imza atıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı 4'lü görüşme sonrası Türkiye masadan istediğini aldı.
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya terör örgütleriyle ilgili maddeleri kabul ettirmesinin yanı sıra silah ambargolarının kaldırılması ve iade taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi gibi maddelerin yer aldığı anlaşma dünya basınında geniş yer buldu.
ERDOĞAN'IN ZAFERİ
Avrupa ve ABD basını anlaşmayı "Erdoğan'ın zaferi" başlıklarıyla manşete taşıdı. The Economist'ten BBC'ye, CNN'den New York Times'a kadar birçok kuruluş anlaşma ile ilgili benzer yorumlarda bulundu.
Örneğin, İngiliz Economist dergisi "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.
İki İskandinav ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya katılmak için başvuru yaptığını hatırlatan BBC haberinde "Şimdi iki ülke Türkiye'nin bazı taleplerini kabul etti" ifadesi yer aldı.
"Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulüne muhalefetinden vazgeçti" diyen Alman Bild gazetesi anlaşma ile iki ülkenin NATO üyeliklerinin önünde bir engel kalmadığına vurgu yaptı.
Anlaşmayla İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütü olarak tanınan PKK ile mücadele ve YPG/PYD'ye destek vermeme taahhüdünde bulundukları kaydedildi.
Üçlü muhtırada, İsveç ve Finlandiya'nın "YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacakları" vurgulanarak Türkiye ile "bu terör örgütlerinin eylemlerini önlemek amacıyla iş birliğini artırmak üzerinde anlaştıkları" da belirtiliyordu.