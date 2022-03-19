Türkiye bu haberi konuşmuştu! Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i darbettiği iddiasıyla açığa alınan uzman çavuş Ali Akdağlı, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sonrası görevine iade edildi. Akdağlı'nın, hafta içinde mesaisine başlayacağı öğrenildi.
Tatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Akdağlı, 14 Mart'ta saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akdağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartıştı.
Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında Akdağlı, tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Akdağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Akdağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Akdağlı ameliyat edildi.
Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatarak, "Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş Ali Akdağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Akdağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.