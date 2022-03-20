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    • 20.03.2022 14:57
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    • 20.03.2022 15:05
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    Provokatörler iş başında! Muğla'da Doktor Tahir Tarımer ve Ali Akdağlı arasındaki darp olayı üzerinden algı operasyonu

    Türkiye’nin günlerdir konuştuğu “hastanede darp” olayının ardından, bazı provokatörler sosyal medyada insanları galeyana getirmek için harekete geçti. Dr. Tahir Tarımer'in Uzman Çavuş Ali Akdağlı'ya yönelik yargıya taşınan saldırısını çeşitli meslek grupları ve doktorları farklı kollardan provoke etmeye çalışan bir grup algı operasyoncusu tehlikeli bir girişimin fitilini ateşledi. Konuyla ilgili AK Parti’den net bir açıklama geldi.

    Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darbettiği iddiasıyla açığa alınan uzman çavuş Ali Akdağlı sürecin anlatıldığı gibi olmadığını belirterek peşini bırakmamıştı. Ortaya çıkan kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkarmıştı. Sonrasında görevine iade edilen Uzman çavuş Akdağlı ve Tarımer arasındaki konu yargıya intikal etmiş ve hukuki süreç başlamıştı. Ancak bu durum özellikle sosyal medya üzerinden toplumsal bir karışılıklık çıkarmak için adeta nöbet tutan kitleyi harekete geçirdi.

    BİR YANDAN DOKTORLARI BİR YANDAN DİĞER MESLEK GRUPLARINI KIŞKIRTIYORLAR!
    Doktorlar ve diğer meslek grupları arasında bir infial meydana getirmek için kolları sıvayan provokatörler sahte hesaplar üzerinden bilgi kirliliği çalışmalarına başladı.

    KONTROLSÜZ ÇİRKİNLİK, UZMAN ÇAVUŞUN HASTANEDE ÖLDÜRÜLMESİ ÇAĞRISINA KADAR GİTTİ
    Bir yandan doktorlar adına bir yandan uzman çavuşlar, polisler adına paylaşımlar yapan söz konusu grup uzman çavuşların hastanede öldürülmesi, polislerin doktorlara saldırı için hazırlıklar yaptığı gibi çirkin ve gerçekdışı paylaşımları dolaşıma soktu. Polislerin sözde doktorlardan hesap sormak için hastane basacağı algısıyla ilgisiz talim görüntülerini kullanan provokatörler, diğer taraftan da sağlık çalışanı görüntüsüne büründürdükleri hesaplardan Uzman Çavuş Ali Akdağlı'nın hastanede doktorlar tarafından öldürülmesi imasında bulundu.

    PROVOKASYONA DİKKAT!
    Gerçek dışı ve toplumsal kaos hedefi güden paylaşımların birçok kişi tarafından da yeniden paylaşıldığı ve yorumlar yazıldığı dikkat çekerken vatandaşlar gerçek dışı bu paylaşımlara itibar etmemesi konusunda uyarılıyor.

    AK PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
    Konuyla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

        "YAKIŞIKSIZ BİR DAVRANIŞ"
        Sağlık teşkilatımız ve güvenlik teşkilatlarımız göz bebeklerimizdir. Güvenlik teşkilatlarımız ülkemizi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ediyor… Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz. Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar…

        REDDEDİYORUZ
        Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mesnsuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz.
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        Provokatörler iş başında! Muğla’daki darp olayı...
        Haberler Güncel Provokatörler iş başında! Muğla'da Doktor Tahir Tarımer ve Ali Akdağlı arasındaki darp olayı üzerinden algı operasyonu
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