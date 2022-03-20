Provokatörler iş başında! Muğla'da Doktor Tahir Tarımer ve Ali Akdağlı arasındaki darp olayı üzerinden algı operasyonu

PROVOKASYONA DİKKAT!

Gerçek dışı ve toplumsal kaos hedefi güden paylaşımların birçok kişi tarafından da yeniden paylaşıldığı ve yorumlar yazıldığı dikkat çekerken vatandaşlar gerçek dışı bu paylaşımlara itibar etmemesi konusunda uyarılıyor.

AK PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı: