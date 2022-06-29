SON DAKİKA! Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa mı etti? Aykut Erdoğdu, Tuba Torun neden istifa etti?

Tuba Torun kurumsal ve uluslararası hukuk gibi çeşitli alanlar olmak üzere Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin de avukatlığını yaptı.

Ayrıca Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çocuk Hakları Koordinatörlüğü, Kadın Meclisleri ve Kadın Adayları Destekleme Derneği üyeliği yapan Torun halen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak da çalışmalarda bulunuyor.

Tuba Torun 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.

AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?

CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlayan Erdoğdu, 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.