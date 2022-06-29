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    • 29.06.2022 14:54
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    • 29.06.2022 15:45
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    SON DAKİKA! Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa mı etti? Aykut Erdoğdu, Tuba Torun neden istifa etti?

    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve YDK üyesi Tuba Torun Erdoğdu'nun istifa haberi sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Peki, Aykut Erdoğdu neden istifa etti? Tuba Torun neden istifa etti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    SON DAKİKA! Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa mı etti? Aykut Erdoğdu, Tuba Torun neden istifa etti?

    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve YDK üyesi Tuba Torun Erdoğdu, partiden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıkları belirtildi.

    AYKUT ERDOĞDU VE TUBA TORUN İSTİFA MI ETTİ?

    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski eşi Özge Erdoğdu ile birkaç ay önce yaptığı telefon konuşmasının sosyal medyaya düşmesinin ardından iki hafta önce evlendiği eşi CHP Parti Meclisi ve YDK Üyesi Tuba Torun'dan özür dilemişti.

    Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle demişti: "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem… Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…" Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tuba Torun, bu olayın ardından hesabını "korumalı"ya çevirdi.

        AYKUT ERDOĞDU, TUBA TORUN NEDEN İSTİFA ETTİ?

        Yaşanan bu olayın ardından Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu, partiden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıkları belirtildi.

        TUBA TORUN KİMDİR?
        Tuba Torun 1987 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Torun, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı.

        Tuba Torun kurumsal ve uluslararası hukuk gibi çeşitli alanlar olmak üzere Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin de avukatlığını yaptı.

        Ayrıca Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çocuk Hakları Koordinatörlüğü, Kadın Meclisleri ve Kadın Adayları Destekleme Derneği üyeliği yapan Torun halen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak da çalışmalarda bulunuyor.

        Tuba Torun 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.

        AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?
        CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlayan Erdoğdu, 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

        Yüksek lisansını ABD'de Carnegie Mellon Üniversity'de Kamu Politikaları ve Yönetimi üzerine yapan Erdoğdu; Meclis'e ilk kez 2011 Türkiye genel seçimlerinde 24. Dönem CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak girdi. 6 Eylül 2014 tarihinde CHP Parti Meclisi üyesi seçilen Aykut Erdoğdu, 23 Ekim 2014 tarihine Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti.
            Erdoğdu ve Torun istifa etti
            Haberler Haberler SON DAKİKA! Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa mı etti? Aykut Erdoğdu, Tuba Torun neden istifa etti?
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