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    • 28.06.2022 09:55
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    Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

    Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul yönü kapatıldı

    Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kentte sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.

    Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında, İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi.

    Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Bu nedenle araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

    Bolu Valisi Erkan Kılıç, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

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