Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile oyuncak gibi oynuyor! Fişini çekti "işine bak" dedi









Tüm yandaş gazetecilere köşelerinden İmamoğlu'nu hedef aldırdı, CHP'li siyasiler Karadeniz turunu eleştirdi, MYK'da saatlerce İmamoğlu gömüldü.



Kısacası İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eliyle siyasi olarak sahalardan men edildi!



ÖNCE FİŞİNİ ÇEKTİ SONRA "NORMAL" DEDİ

Kılıçdaroğlu, Karadeniz turu sonrası İmamoğlu'nu tüm yandaşlarıyla var gücüyle toprağa gömerken, operasyonda parmağı yokmuş gibi açıklamalarda bulundu.



İmamoğlu'nun fişini çekip rahatlayan Kılıçdaroğlu, Gazeteci Fikret Bila'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



İmamoğlu'nun Karadeniz turu hakkında "Ekrem Bey'in gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisi gayet normal karşıladım. Trabzon'da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Gezinin yankılanması da normaldir. Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey'in Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnun oldum." açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, geziyi normal karşılar gibi görünmeye çalışsa da geziden en çok rahatsız olan fakat geziyi fırsata çeviren isim!