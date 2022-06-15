Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'ye 'yol' yaptı! CHP'den istifa mı edecek?

Sağ ayrıca "Vekaleti İYİ Partili üyeye vermiş. Bence CHP İBB grubuna hakarettir" diye ekledi.

TAKVİM DAHA ÖNCE YAZDI: AKŞENER'İN ADAYI İMAMOĞLU

Daha önce takvim.com.tr'nin defalarca kez okuyucularına aktardığı Akşener'in 'İmamoğlu'nun aday göstermek istediği' gerçeği yapılan son hame ile bir kez daha ortaya çıktı.

AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINDA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde belediye başkanlarını yarış dışında bırakmak için yaptığı hamleler ve "Belediye başkanları işlerine bakmalı" şeklindeki çıkışları Meral Akşener'i rahatsız etmiş ve Akşener anket oyunları ile adını ön plana çıkarmıştı.

İMAMOĞLU YOLUNU İYİ PARTİ'YE ÇEVİRDİ

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile giriştiği pazarlık sonrası Ekrem İmamoğlu daha önce yakın ilişkiler kurduğu HDP'den rotayı İYİ Parti'ye çevirdi.

İmamoğlu kendisini Fatih Sultan Mehmet'e benzeten ve "Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yesir gördük" diyen Meral Akşener'in desteğini tamamen arkasına almak için 'vekalet' hamlesini yaptı.

CHP'DEN İSTİFA EDEBİLİR

İmamoğlu ilerleyen süreçte CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılarak "Ben başbakan olmak istiyorum" diyen Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmayı hedefliyor.

Meseleyi Habetürk yazarı Fatih Altaylı da köşesine taşıdı.

Altaylı, İmamoğlu'nun vekalet adımı için son dönemdeki anketlere gönderme yaparak İYİ Parti'nin yükseliş içinde olduğunu ve hatta CHP'yi az farkla geçtiğini belirterek "Bu anketlere bakan İmamoğlu, 'Masada güçlü olan taraf İYİ Parti olacak. Meral Hanım'ın da Cumhurbaşkanı değil Başbakan adayı olduğunu biliyoruz. İyi Parti'ye bir Cumhurbaşkanı adayı lazım' diyerek İYİ Parti'ye geçer mi acaba!" diye sordu.

Altaylı şunları yazdı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun son kent dışı gezisinde görev vekaletini CHP'li bir Belediye Meclis üyesine değil de, İyi Partili bir Meclis üyesine bırakması mevzu oldu.

Teamüllere, alışkanlıklara aykırı bir durum oluşturdu.

İttifak, ortaklık, 6'lı masa falan tamam da bu kadarı biraz fazla olmadı mı diyenler oldu CHP içinden.

Ben ise açık söyleyeyim fazla şaşırmadım.

Son zamanlarda İmamoğlu ile nerede karşılaşsam çevresinde CHP'liden çok İyi Partilileri görüyordum.

Özellikle de İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile.

Gerçi Balıkçı Kahraman'da yemekte ya da sosyal bir ortamda değil, genelde ya bir toplantı ya da cenaze gibi ortamlarda gördüm ama yanında genelde İyi Parti İl Başkanı'nın olması dikkatimi çekti.

Hatta "Acaba CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme konusunda kararsız kalırsa en azından İyi Parti'den gelecek bir destek yolu açabilir" diye umduğunu zannettim.

Ancak İmamoğlu'nun vekaleti İyi Partili bir isme vermesi bana bir adım ötesini düşündürtüyor.

Son zamanlarda bazı anketler ortaya atılmaya başlandı, biliyorsunuz.

İyi Parti'nin sıkı bir yükseliş içinde olduğunu ve hatta CHP'yi az farkla da olsa geçtiğini gösteren anketler.

Bu anketlere bakan İmamoğlu, "Masada güçlü olan taraf İyi Parti olacak. Meral Hanım'ın da Cumhurbaşkanı değil Başbakan adayı olduğunu biliyoruz. İyi Parti'ye bir Cumhurbaşkanı adayı lazım" diyerek İyi Parti'ye geçer mi acaba!

Sonuçta doğma büyüme CHP'li olmadığını, siyasete ilk girdiği yıllarda kısa süren bir ANAP macerası olduğunu, babasının da Ülkücü kökenli bir ANAP sempatizanı olduğunu yani Merkez Sağ siyasete pek de uzak olmadığını kendi açıklamalarından biliyoruz.

Bu yüzden de İyi Parti'ye geçer mi geçmez mi bilmem.

Ama aklından geçerse hiç şaşırmam."