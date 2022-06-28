Cüneyt Arkın eşi, kızı, oğlu, torunu ve hayatı! Cüneyt Arkın kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Şafakta Üç Kurşun Murat
Ayrılık Şarkısı Murat Aşkın
İki Yabancı Tarık / Ahmet
Kolsuz Kahraman Yiğit Alpago
İntikam Ateşi Murat
Yakut Gözlü Kedi Murat Davman
Damgalı Adam Murat
Göklerdeki Sevgili Timur Karaşah
Cibali Karakolu Orhan
Affedilmeyen Yalçın Arkan
Suçsuz Firari Kenan Sarvan
Çıtkırıldım
1967 Yıkılan Yuva Ekrem Soysal
Kırbaç Altında Selim Çelik
Malkoçoğlu Krallara Karşı Malkoçoğlu Ali Bey
Alpaslan'ın Fedaisi Alpago Alpago
Bir Şoförün Gizli Defteri Ali
Cici Gelin Orhan Kurtuluş
Ringo Kid Ringo Kid
Seni Affedemem Murat Özkut
Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam Kemal / Orhan Şahin
Zengin Ve Serseri Ekrem Erdeniz
Hacı Murat Hacı Murat
Namus Borcu Murat Karadayı
İdam Günü
Zehirli Hayat Doğan Arkın
Pranga Mahkûmu Yüzbaşı Talat
Silahlı Paşazade Şahin
1968 Artık Sevmeyeceğim Kemal
Şafak Sökmesin Vedat Akman
Eşkiya Halil (Haydut) Halil
Belalı Hayat Ahmet Akyürek
Malkoçoğlu Kara Korsan Malkoçoğlu Ali Bey
Gök Bayrak Bahadır
Kader Polat
Köroğlu Ruşen Ali / Köröglu
İlk ve Son Mecdi
Yüzbaşının Kızı Murat Ertürk
Beş Ateşli Kadın Murat
Baharda Solan Çiçek Mühendis Murat
Hacı Murat Geliyor Haci Murat
Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru) Sedat Tüzer
1969 Sevgili Babam Sedat Ersoy
Vatan Ve Namık Kemal İslam Bey
İnsanlar Yaşadıkça Orhan Gündoğdu / Ahmet
Lekeli Melek Suat Sonderoğlu
Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor Malkoçoğlu Ali Bey
Osmanlı Kartalı İslam Bey / Amhet (Petr Alekseeviç)
Ala Geyik Halil
Melikşah Ali
Büyük Yemin Ali / Ahmet
Aşk Mabudesi Ekrem Arkın
Hayat Kavgası Murat
Malkoçoğlu Cem Sultan Malkoçoğlu Ali Bey / Polat
1970 Arım, Balım, Peteğim Harun
Selahattin Eyyubi Selahattin Eyyubi
Ferhat ile Şirin Ferhat
Yarım Kalan Saadet Eire Arkın
Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf Yusuf
Hayatım Sana Feda Harun
Adsız Cengaver Adsız
Yumurcak Köprüaltı Çocuğu Nihat Ak
1971 Vahşi Çiçek Fikret
Herşey Oğlum İçin
İki Esir Murat
Battal Gazi Destanı Battal Gazi / Hüseyin Gazi / Cafer
Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri Malkoçoğlu
Fakir Aşıkların Romanı Kemal Ersan
Cehenneme Bir Yolcu Fikret
Severek Ayrılalım Ömer
Küçük Sevgilim Dr. Murat Akova
Satın Alınan Koca Murat Uraz
Adını Anmayacağım Engin
Oyun Bitti Doğan
Hak Yolu Ali
1972 Mahkum Kemal
Murat İle Nazlı Dr. Murat Çavuşoğlu
Hayatımın En Güzel Yılları Murat Par
Çöl Kartalı Yüzbaşı Murat
Günahsızlar Kemal
Yaralı Kurt Ali
Alın Yazısı Haydar
Zafar
Battal Gazi'nin İntikamı Battal Gazi
Kara Murat: Fatih'in Fedaisi Kara Murat
1973 Yumurcak Küçük Kovboy Keskin
Kuşçu Kuşçu Murat
Çaresizler Murat / Kadir
Vurgun Kazanova Mehmet
Battal Gazi Geliyor Seyyit Battal / Battal Gazi
Gönülden Yaralılar Murat
Yanaşma Yanaşma Mehmet
Acı Hayat Kerem
Kara Murat Fatih'in Fermanı Kara Murat
1974 Oğul Alişan
Belalılar Selim
Dayı Murat
Kin Kenan Erol
Bırakın Yaşayalım Osman
Babalık Murat
Kara Murat Ölüm Emri Kara Murat
Önce Vatan Komutan Yavuz
Yalnız Adam Murat
Battal Gazi'nin Oğlu Battal Gazi / Polat
Ayrı Dünyalar Fırtına Kemal
Karateciler İstanbul'da Erol Arkın
1975 Polizia Brancola Nel Buio, La
İnsan Avcısı Metin
Babanın Oğlu Murat
Cemil Komiser Cemil
Deli Yusuf Ali
Kılıç Aslan Kılıç Aslan / Süleyman Șah
Soysuzlar Murat
Babacan Şahin
Babaların Babası Murat
Şafakta Buluşalım Halil
Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı Kara Murat / Mehmut
Üç Kağıtçılar / Che Carambole Ragazzi Horoz Ali
1976 Tek Başına Evet Kemal
Tuzak Ömer Doruk
Yarınsız Adam Murat
Darbe Ahmet
Babanın Suçu Kemal
Deli Şahin Evet Deli Şahin
Hınç Kemal
Korkusuz Cengaver Şahin Bey
Mağlup Edilemeyenler Murat Sözeri
Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı / Kara Murat, La Belva Dell'Anatolia Kara Murat
1977 Sevgili Oğlum Evet İskender Önal
İstasyon Gırgır Ali
Akrep Yuvası Kosimer Kemal
Hakanlar Çarpışıyor / Altay'dan Gelen Yiğit Olcayto / Halit / Başbuğ Toluğ Bey
Güneş Ne Zaman Doğacak Yavuz Mehmetol
Baba Ocağı Halil Güneylioğlu
Adalet Kemal
Satılmış Adam Halil
Yıkılmayan Adam Çakır
Cemil Dönüyor Komiser Cemil
Kara Murat Denizler Hakimi Kara Murat
Baskın Poyraz Murat
1978 Gelincik Alişan
İnsanları Seveceksin Halil
Maden İlyas
Baba Kartal Evet Kartal Arıcan
Kaplanlar Ağlamaz Canpolat
Ölüm Görevi Evet Şahin
Görünmeyen Düşman Evet Orhan
Kara Murat Devler Savaşıyor Kara Murat
Vahşi Gelin Murat Yagız
Kılıç Bey Kılıç Bey
1979 Küskün Çiçek Evet Evet Müffettiş Ahmet
Vatandaş Rıza Evet Evet Rıza
İki Cambaz Tayfun
Kanun Gücü Evet Ahmet / Hanzo
Üç Tatlı Bela Evet Atmaca Ahmet
Üç Sevgilim Evet Evet Bahçevan Orhan
Canikom Fikret
Süpermenler Dedektif Murat / Ajan Brad
1980 Sarışın Tehlike Metin Tunç
Destan Destan
Kartal Murat Evet Evet Murat
Rahmet Ve Gazap Yusuf
Rüzgar Evet Deliormanlı Davut [5]
1981 Takip Hasan
İntikam Yemini Seyit
Kader Arkadaşı Yusuf
Öğretmen Kemal Mustafa Kemal
Önce Hayaller Ölür Evet Evet Kemal
Acı Günler Cemal
Su Murat
Unutulmayanlar Fahrettin/Doktor
1982 Son Savaşçı Evet Evet Murat
Dört Yanım Cehennem Evet
Gırgır Ali Evet Gırgır Ali
Ölümsüz Evet Ali Kaya
Kelepçe Dayı Cemil
Kanije Kalesi Kara Pençe
Son Akın Mehmet (Koca Memil)
Dünyayı Kurtaran Adam Evet Murat
1983 Erkekçe Gırgır Ali [6]
İdamlık Komiser Murat
Çöl Evet Kemal
En Büyük Yumruk En Büyük Yumruk Murat
İntikam Benim Evet Kartal Murat
Ölüme Son Adım Kaan
Vahşi Kan Evet Rıza
1984 Yaşadıkça Salih Eryılmaz
Ölüm Savaşçısı Evet Evet Evet Murat [7]
Dev Kanı
Deli Fişek
Bırakın Yaşasınlar Avcı Kemal
Kanun Kanundur Evet Cüneyt
Kartal Bey Evet Kartal Bey
Birkaç Güzel Gün İçin Evet Kemal Polat
Alev Alev Şahin
1985 Ateş Çemberi Evet Evet Polat Video filmi
Paramparça Cemil Koçer
Biz Bir Aileyiz Halil
Paranın Esiri Murat
Kanun Adamı Evet Avukat Murat
Kaplanlar Evet Murat
Bin Defa Ölürüm Evet Kemal
Doruk Kaptan Cemil
Kaçış Evet Evet Murat
Kahreden Gençlik Kemal
Katiller de Ağlar Yusuf Şahin
Mahkum Evet Yakup
1986 Veda Evet Umut
Sert Adam Avukat Kemal Güçlü
Tokatçılar Cüneyt
Gırgır Hafiye Evet Evet Gırgır Ali
Ölümsüz Aşk Evet Cemil
Kavga Evet Kemal
Babasının Oğlu Evet Cüneyt
Yalnız Adam Evet
Kanca Binbaşı Şahin
Ölüm Avcısı Evet
Sokak Kavgacısı Evet Evet Murat [9]
Kral Affetmez Evet Seyit
Sokakların Kanunu Evet Cemil
Silah Arkadaşları Evet Evet Komutan
Vazife Uğruna Tahsin
Yedi Bela Cemil Video filmi
Melek Yüzlü Cani / Nefret Kosimer Murat
1987 Sen Ağlama Tayfun Karaoğlu
Sevdam Benim Evet Polat
Son Kahramanlar Evet Evet Kaan Ken
Asılacak Adam Evet Kartal
İnsan Avcıları Evet Cüneyt
Cehennem Ateşi Komutan
Dört Hergele Mozart
Küçük Dostum Evet
Şeytanın Oğulları Evet Evet Cüneyt Patron Seslendirmesi
Damga Kemal Kalmıkçı
Sürgündeki Adam Evet Kemal
Bitmeyen Adam Evet
Dökülen Yapraklar Evet Evet Rıza Video filmi
1988 Yasak İlişki Serdar
Yaşamak Doktor Cemal
Bombacı Evet Gırgır Ali
Şafak Sökerken Evet Kemal
Babam Ve Ben
Muhteşem Serseri Boksör/Fedai
Kızım ve Ben / Gurbet Kadını Vedat
Emanet Murat
1989 Eski Silah Evet
Av Bekir Arslan
Polis Dosyası Cemil
1990 İki Başlı Dev Cengiz Özkan
Oğulcan Evet Evet Bekir
1992 Tanık Evet Evet Avukat
1995 Korkunun Bedeli Misafir Sanatçı (Kendisi)
1998 Gülün Bittiği Yer Adam
2001 Bıçak Sırtı TV filmi
Gölge Ekibi TV filmi
2006 Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu Dünyayı Kurtaran Adam (Murat)
2007 Çılgın Dersane Dershane Sahibi Hadi
2008 Çılgın Dersane Kampta Hadi
2008 Afacanlar Sınıfı Fahri Hoca
2014 Gulyabani Şahin Bey
Panzehir Mafya Lideri Cemal
2016 Kafes 2