Cüneyt Arkın eşi, kızı, oğlu, torunu ve hayatı! Cüneyt Arkın kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film hâline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan sınıf arkaDaşı Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. Cüreklibatır'ın yeni gelişen sinema oyuncusu kariyeri nedeniyle evlilik uzun sürmedi.

1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı ve bir çini fabrikası sahibi olan varlıklı bir ailenin kızı Betül Işıl ile tanıştı. İsviçre'de bir üniversite mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. Cüneyt Arkın, 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra, 1969'da Betül (Işıl) Cüreklibatır ile nişanlandı, 1970'te evlendiler ve 1971'de boşandılar. Kısa süre sonra yeniden evlendiler ve bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu.Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

CÜNEYT ARKIN EŞİ, BETÜL CÜREKLİBATIR KİMDİR?

Betül Cüreklibatır 1 Ocak 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1969 yılında Cüneyt Arkın'la evlenen Betül Cüreklibatır,

Cüneyt Arkın'ın ikinci eşidir. Fransız Kız Lisesi mezunu olan Betül Cüreklibatır, üniversiteden sonra Air France sınavını kazanarak hostes olmuştur.

Betül Cüreklibatır ve Cüneyt Arkın çiftinin Kaan Cüreklibatır ve Murat Cüreklibatır adında iki oğlu vardır. Betül Cüreklibatır, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Önce Hayaller Ölür, Vatandaş Rıza ve Şişeler Sinema filminde de rol almıştır.

CÜNEYT ARKIN KIZI KİMDİR?

Cüneyt Arkın, ilk evliliğini 1964 yılında Doktor Güler Mocan ile yapmıştır. Çiftin 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları oldu. Cüneyt Arkın, ve Güler Mocan, 4 yıl süren evlilikten sonra 1968 yılında boşanınca Filiz Canlı'nın da babasıyla ilişkisi kesilen Filiz gözlerden uzak büyümüş. Arada geçen uzun yıllardan sonra Filiz Canlı'nın kızı Defne'nin Cüneyt Arkın ile tanışmak istemesi gündeme gelen Filiz Canlı evli ve Defne isminde bir kızı var.