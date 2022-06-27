Başkan Erdoğan'dan 18-25 yaş arasındaki gençlere müjde! 81 ilin tamamında belirlenen yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacağına inandığı iki uygulamayı başlattıklarının müjdesini verdi.

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor okullarının 81 ilin tamamında 5-18 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek şekilde açık olacağını ifade eden Erdoğan, "Yüzmeden tenise, eskrimden güreşe, jimnastikten judoya kadar sporun her branşında faaliyet gösteren bu okullarımızdan geçtiğimiz yıl 2 milyon 745 bin evladımız istifade etmişti. Bu yıl spor okullarımızda 4 milyon 100 bin evladımızı sporla buluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz." dedi.